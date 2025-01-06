Новий наступ ЗСУ на Курщині. Українські воїни прорвалися у трьох районах
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий наступ ЗСУ на Курщині. Українські воїни прорвалися у трьох районах

Новий наступ ЗСУ на Курщині. Українські воїни прорвалися у трьох районах
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Джерело:  ISW

Українські військові досягли тактичних успіхів у трьох районах Курської області. За даними аналітиків такі дії свідчать про ефективність загальновійськової тактики, яку ЗСУ використовують у цьому регіоні.

Головні тези:

  • Українські військові досягли тактичних успіхів у трьох районах Курської області, використовуючи ефективну загальновійськову тактику.
  • Деякі російські пропагандисти зауважують про продовження українського наступу в Курській області, але аналітики не підтвердили ці твердження.
  • Українські сили використовують далекобійний вогонь та засоби радіоелектронної боротьби для ефективного блокування тилових районів противника у Курській області.
  • Новий наступ ЗСУ на Курщині почався з просування з боку Суджі в бік села Велике Солдатське, збираючи 6 бригад для наступу.
  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію про наступ ЗСУ, вважаючи успіх на Курщині хорошими новинами для України.

Яка ситуація у Курській області

Як зазначається, українські сили провели механізовані атаки з використанням бронетехніки, зокрема:

  • просунулися на південь і південний захід від населеного пункту Бердино, увійшовши в його південну частину;

  • активізували наступальні дії в районі Леонідового;

  • провели атаку біля Пушкарного, на схід від Суджі.

Російські пропагандисти зазначають, що у Суджі спостерігається "чергове пожвавлення", що, ймовірно, свідчить про продовження українського наступу.

Водночас російські воєнкори заявляють про деяке просування російських сил на південний схід від Махнівки та вздовж дороги до південно-східної Курилівки. Проте ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

Російська механізована колона намагалася просунутися в напрямку Малої Локні, але безуспішно. Російські воєнкори також повідомляють, що більшість їхніх механізованих колон у Курській області була знищена українськими військовими.

Як зазначають аналітики, українські сили застосовують далекобійний вогонь для блокування тилових районів противника та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення російських безпілотників.

Аналітики ISW зазначають, що такі дії свідчать про ефективність загальновійськової тактики, яку ЗСУ використовують у цьому регіоні.

Новий наступ ЗСУ на Курщині — що відомо

Наступальні дії Сил оборони України розпочалися у Курській області Росії вночі 5 січня.

Бійці ЗСУ просунулися з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.

У країні-агресорці панікують через те, що українські воїни зібрали для нового наступу “6 бригад і наступають бронетанковими групами у напрямку села Велике Солдатське та сусіднього з ним хутора Бердін уздовж траси 38К-004, а також атакували російські позиції у селі Пушкарне, Курська область”.

Інформацію про наступ ЗСУ підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує, — заявив він.

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