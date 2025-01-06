Новое наступление ВСУ в Курщине. Украинские воины прорвались в трех районах

Украинские военные добились тактических успехов в трех районах Курской области. По данным аналитиков, такие действия свидетельствуют об эффективности общевойсковой тактики, которую ВСУ используют в этом регионе.
Главные тезисы
- Украинские военные добились тактических успехов в трех районах Курской области, используя эффективную общевойсковую тактику.
- Некоторые российские пропагандисты отмечают продолжение украинского наступления в Курской области, но аналитики не подтвердили эти утверждения.
- Украинские силы используют дальнобойный огонь и радиоэлектронную борьбу для эффективного блокирования тыловых районов противника в Курской области.
- Новое наступление ВСУ на Курщине началось с продвижения со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское, собирая 6 бригад для наступления.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил информацию о наступлении ВСУ, считая успех на Курщине хорошими новостями для Украины.
Какая ситуация в Курской области
Как отмечается, украинские силы провели механизированные атаки с использованием бронетехники, в частности:
продвинулись к югу и юго-западу от населенного пункта Бердино, войдя в его южную часть;
активизировали наступательные действия в районе Леонидового;
провели атаку у Пушкарного, восточнее Суджи.
Российские пропагандисты отмечают, что у Суджи наблюдается "очередное оживление", что, вероятно, свидетельствует о продолжении украинского наступления.
В то же время российские военкоры заявляют о некотором продвижении российских сил к юго-востоку от Махновки и вдоль дороги к юго-восточной Куриловке. Однако ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений.
Как отмечают аналитики, украинские силы применяют дальнобойный огонь для блокирования тыловых районов противника и средств радиоэлектронной борьбы (РЕБ) для подавления российских беспилотников.
Аналитики ISW отмечают, что такие действия свидетельствуют об эффективности общевойсковой тактики, используемой ВСУ в этом регионе.
Новое наступление ВСУ в Курщине — что известно
Наступательные действия сил обороны Украины начались в Курской области России ночью 5 января.
Бойцы ВСУ продвинулись со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.
В стране-агрессорцы паникуют из-за того, что украинские воины собрали для нового наступления “6 бригад и наступают бронетанковыми группами в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное, Курская область ”.
Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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