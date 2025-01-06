Новое наступление ВСУ в Курщине. Украинские воины прорвались в трех районах
Категория
Украина
Дата публикации

Новое наступление ВСУ в Курщине. Украинские воины прорвались в трех районах

Новое наступление ВСУ в Курщине. Украинские воины прорвались в трех районах
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Источник:  ISW

Украинские военные добились тактических успехов в трех районах Курской области. По данным аналитиков, такие действия свидетельствуют об эффективности общевойсковой тактики, которую ВСУ используют в этом регионе.

Главные тезисы

  • Украинские военные добились тактических успехов в трех районах Курской области, используя эффективную общевойсковую тактику.
  • Некоторые российские пропагандисты отмечают продолжение украинского наступления в Курской области, но аналитики не подтвердили эти утверждения.
  • Украинские силы используют дальнобойный огонь и радиоэлектронную борьбу для эффективного блокирования тыловых районов противника в Курской области.
  • Новое наступление ВСУ на Курщине началось с продвижения со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское, собирая 6 бригад для наступления.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил информацию о наступлении ВСУ, считая успех на Курщине хорошими новостями для Украины.

Какая ситуация в Курской области

Как отмечается, украинские силы провели механизированные атаки с использованием бронетехники, в частности:

  • продвинулись к югу и юго-западу от населенного пункта Бердино, войдя в его южную часть;

  • активизировали наступательные действия в районе Леонидового;

  • провели атаку у Пушкарного, восточнее Суджи.

Российские пропагандисты отмечают, что у Суджи наблюдается "очередное оживление", что, вероятно, свидетельствует о продолжении украинского наступления.

В то же время российские военкоры заявляют о некотором продвижении российских сил к юго-востоку от Махновки и вдоль дороги к юго-восточной Куриловке. Однако ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

Русская механизированная колонна пыталась продвинуться в направлении Малой Локни, но безуспешно. Российские военкоры также сообщают, что большинство их механизированных колонн в Курской области было уничтожено украинскими военными.

Как отмечают аналитики, украинские силы применяют дальнобойный огонь для блокирования тыловых районов противника и средств радиоэлектронной борьбы (РЕБ) для подавления российских беспилотников.

Аналитики ISW отмечают, что такие действия свидетельствуют об эффективности общевойсковой тактики, используемой ВСУ в этом регионе.

Новое наступление ВСУ в Курщине — что известно

Наступательные действия сил обороны Украины начались в Курской области России ночью 5 января.

Бойцы ВСУ продвинулись со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

В стране-агрессорцы паникуют из-за того, что украинские воины собрали для нового наступления “6 бригад и наступают бронетанковыми группами в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное, Курская область ”.

Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает, — заявил он.

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