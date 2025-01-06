Новое наступление ВСУ в Курщине. Украинские воины прорвались в трех районах

Украинские военные добились тактических успехов в трех районах Курской области. По данным аналитиков, такие действия свидетельствуют об эффективности общевойсковой тактики, которую ВСУ используют в этом регионе.

Какая ситуация в Курской области

Как отмечается, украинские силы провели механизированные атаки с использованием бронетехники, в частности:

продвинулись к югу и юго-западу от населенного пункта Бердино, войдя в его южную часть;

активизировали наступательные действия в районе Леонидового;

провели атаку у Пушкарного, восточнее Суджи.

Российские пропагандисты отмечают, что у Суджи наблюдается "очередное оживление", что, вероятно, свидетельствует о продолжении украинского наступления.

В то же время российские военкоры заявляют о некотором продвижении российских сил к юго-востоку от Махновки и вдоль дороги к юго-восточной Куриловке. Однако ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

Русская механизированная колонна пыталась продвинуться в направлении Малой Локни, но безуспешно. Российские военкоры также сообщают, что большинство их механизированных колонн в Курской области было уничтожено украинскими военными. Поделиться

Как отмечают аналитики, украинские силы применяют дальнобойный огонь для блокирования тыловых районов противника и средств радиоэлектронной борьбы (РЕБ) для подавления российских беспилотников.

Аналитики ISW отмечают, что такие действия свидетельствуют об эффективности общевойсковой тактики, используемой ВСУ в этом регионе.

Новое наступление ВСУ в Курщине — что известно

Наступательные действия сил обороны Украины начались в Курской области России ночью 5 января.

Бойцы ВСУ продвинулись со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.

В стране-агрессорцы паникуют из-за того, что украинские воины собрали для нового наступления “6 бригад и наступают бронетанковыми группами в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное, Курская область ”.

Информацию о наступлении ВСУ подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.