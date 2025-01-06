Початок кінця Путіна. Британський аналітик оцінив новий наступ ЗСУ на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Початок кінця Путіна. Британський аналітик оцінив новий наступ ЗСУ на Курщині

Путін
Джерело:  The Telegraph

Курська область, ймовірно, може стати початком кінця для нелегітимного президента Росії Володимира Путіна у 2025 році. Російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, вважає полковник армії Великої Британії у відставці, військовий аналітик Геміш де Бреттон-Гордон.

Головні тези:

  • У 2025 році Курська область може стати точкою відліку для кінця правління Володимира Путіна згідно з оцінками британського аналітика.
  • Путіну загрожує втрата влади через неефективність маневрів у війні на Курщині.
  • Українське військо завдає ударів на російські позиції у Курській області, змушуючи окупантів тікати.

Військові дії на Курщині можуть стати кінцем правління Путіна

На думку де Бреттон-Гордона, що новий 2025 рік приносить набагато більше надії президенту Зеленському, ніж Володимиру Путіну.

Путін забув або, швидше за все, не знає про принципи ведення війни, особливо той, який каже, що зміцнюй успіх, а не невдачу. Оскільки його тритижнева спеціальна військова операція наближається до четвертого року, здається найбільш імовірним, що Зеленський все ще буде при владі в цей час наступного року, а найкращою надією Путіна може бути вілла в Північній Кореї або розбиття каменів на Уралі. Російська історія не малює райдужну картину для невдалих диктаторів.

Путін заявив, що до Різдва він поверне священну землю Росії в Курську, яку українські війська вражаюче захопили минулого літа; але це виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі, оскільки новий наступ на Україну просувається на схід.

Курськ цілком може стати початком кінця для Путіна в 2025 році, як це було для Гітлера в 1943 році.

Схоже, українські війська завдали справжнього удару російським силам у Курську протягом останніх кількох днів, і можливо, російська 801 бригада морської піхоти постраждала настільки сильно, що тепер відійшла з Курського виступу. За оцінками України, загинули сотні вихідців з Північної Кореї, направлених для посилення бригади. Україна повідомила про завдання ударів і знищення значного російського командного центру в Курській області.

Геміш де Бреттон-Гордон

Геміш де Бреттон-Гордон

Британський аналітик

Як каже ексвійськовий, російський фронт на Курську виглядає дуже хитким, і Україна, замість того, щоб просто триматися, могла б отримати успіхи.

У відчаї Путін посилає в регіон одного зі своїх найбільш довірених генералів, щоб спробувати врятувати ситуацію. Росія, здається, має багато витратних генералів, але не має військової техніки, щоб перешкодити цьому останньому українському просуванню.

Це дає Києву велику надію. Путін цілком може перебувати в режимі виживання після подій у Сирії, ліквідації його правої руки генерала Кирилова та рішення України закрити останній маршрут, що дозволяє Росії продавати газ до Європи через свою територію.

У зв’язку з цим Путін знає, що Трамп навряд чи зробить йому будь-яку послугу 20 січня, коли з табору Трампа лунатиме «настрій», що Путіну доведеться прийняти угоду, яка, ймовірно, вигідна Україні.

Україна знову наступає на Курщині

Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках. У окупантів паніка.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У Курській області великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них.

Військовий констатував, що на цьому напрямку працюють Сили оборони.

Про успіхи українських сил на території Росії написав і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Курська область, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує, — констатував він.

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