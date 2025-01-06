Курська область, ймовірно, може стати початком кінця для нелегітимного президента Росії Володимира Путіна у 2025 році. Російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, вважає полковник армії Великої Британії у відставці, військовий аналітик Геміш де Бреттон-Гордон.
Головні тези:
- У 2025 році Курська область може стати точкою відліку для кінця правління Володимира Путіна згідно з оцінками британського аналітика.
- Путіну загрожує втрата влади через неефективність маневрів у війні на Курщині.
- Українське військо завдає ударів на російські позиції у Курській області, змушуючи окупантів тікати.
Військові дії на Курщині можуть стати кінцем правління Путіна
На думку де Бреттон-Гордона, що новий 2025 рік приносить набагато більше надії президенту Зеленському, ніж Володимиру Путіну.
Путін заявив, що до Різдва він поверне священну землю Росії в Курську, яку українські війська вражаюче захопили минулого літа; але це виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі, оскільки новий наступ на Україну просувається на схід.
Курськ цілком може стати початком кінця для Путіна в 2025 році, як це було для Гітлера в 1943 році.
Як каже ексвійськовий, російський фронт на Курську виглядає дуже хитким, і Україна, замість того, щоб просто триматися, могла б отримати успіхи.
У відчаї Путін посилає в регіон одного зі своїх найбільш довірених генералів, щоб спробувати врятувати ситуацію. Росія, здається, має багато витратних генералів, але не має військової техніки, щоб перешкодити цьому останньому українському просуванню.
Це дає Києву велику надію. Путін цілком може перебувати в режимі виживання після подій у Сирії, ліквідації його правої руки генерала Кирилова та рішення України закрити останній маршрут, що дозволяє Росії продавати газ до Європи через свою територію.
Україна знову наступає на Курщині
Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках. У окупантів паніка.
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
У Курській області великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них.
Військовий констатував, що на цьому напрямку працюють Сили оборони.
Про успіхи українських сил на території Росії написав і глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-