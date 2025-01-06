Курская область может стать началом конца для нелегитимного президента России Владимира Путина в 2025 году. Российский фронт под Курском выглядит очень шатким, считает полковник армии Великобритании в отставке, военный аналитик Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Военные действия на Курщине могут стать концом правления Путина

По мнению де Бреттон-Гордона, новый 2025 год приносит гораздо больше надежды президенту Зеленскому, чем Владимиру Путину.

Путин забыл или, скорее всего, не знает о принципах ведения войны, особенно говорящего, что укрепляй успех, а не неудачу. Поскольку его трехнедельная специальная военная операция близится к четвертому году, кажется наиболее вероятным, что Зеленский все еще будет у власти в это время в следующем году, а лучшей надеждой Путина может быть вилла в Северной Корее или разбиение камней на Урале. Российская история не рисует радужную картину для неудачных диктаторов. Поделиться

Путин заявил, что к Рождеству он вернет священную землю России в Курске, которую украинские войска поразительно захватили прошлым летом; но это выглядит еще как один психологический удар по его диктатуре, поскольку новое наступление на Украину продвигается на восток.

Курск вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943 году.

Похоже, украинские войска нанесли настоящий удар российским силам в Курске за последние несколько дней, и возможно, российская 801 бригада морской пехоты пострадала настолько сильно, что теперь отошла из Курского выступления. По оценкам Украины, погибли сотни выходцев из Северной Кореи, направленных на усиление бригад. .Украина сообщила о нанесении ударов и уничтожении значительного российского командного центра в Курской области Гемиш де Бреттон-Гордон Британский аналитик

Как говорит эксвоенный, российский фронт на Курске выглядит очень шатким, и Украина, вместо того чтобы просто держаться, могла бы преуспеть.

В отчаянии Путин посылает в регион одного из своих наиболее доверенных генералов, чтобы попытаться спасти ситуацию.

Это дает Киеву большую надежду. Путин вполне может находиться в режиме выживания после происходящего в Сирии, ликвидации его правой руки генерала Кириллова и решения Украины закрыть последний маршрут, позволяющий России продавать газ в Европу через свою территорию.

В этой связи Путин знает, что Трамп вряд ли окажет ему любую услугу 20 января, когда из лагеря Трампа будет звучать «настроение», что Путину придется принять соглашение, которое, вероятно, выгодно Украине. Поделиться

Украина снова наступает на Курщине

Силы обороны атаковали россиян в Курской области по нескольким направлениям. У оккупантов паника.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них.

Военный констатировал, что в этом направлении работают Силы обороны.

Об успехах украинских сил на территории России написал глава Офиса президента Андрей Ермак.