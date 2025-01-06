Курская область может стать началом конца для нелегитимного президента России Владимира Путина в 2025 году. Российский фронт под Курском выглядит очень шатким, считает полковник армии Великобритании в отставке, военный аналитик Гэмиш де Бреттон-Гордон.
Главные тезисы
- Курская область может стать началом конца для правления Путина в 2025 году из-за неэффективности его военных маневров на Курщине.
- Украинское войско успешно атакует российские позиции в Курской области, что может привести к серьезным последствиям для Путина.
- Британский аналитик высказал мнение, что новый 2025 год приносит больше надежды президенту Зеленскому, чем Путину, чье правление ослабевает из-за неудачных военных операций.
Военные действия на Курщине могут стать концом правления Путина
По мнению де Бреттон-Гордона, новый 2025 год приносит гораздо больше надежды президенту Зеленскому, чем Владимиру Путину.
Путин заявил, что к Рождеству он вернет священную землю России в Курске, которую украинские войска поразительно захватили прошлым летом; но это выглядит еще как один психологический удар по его диктатуре, поскольку новое наступление на Украину продвигается на восток.
Курск вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943 году.
Как говорит эксвоенный, российский фронт на Курске выглядит очень шатким, и Украина, вместо того чтобы просто держаться, могла бы преуспеть.
В отчаянии Путин посылает в регион одного из своих наиболее доверенных генералов, чтобы попытаться спасти ситуацию.
Это дает Киеву большую надежду. Путин вполне может находиться в режиме выживания после происходящего в Сирии, ликвидации его правой руки генерала Кириллова и решения Украины закрыть последний маршрут, позволяющий России продавать газ в Европу через свою территорию.
Украина снова наступает на Курщине
Силы обороны атаковали россиян в Курской области по нескольким направлениям. У оккупантов паника.
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них.
Военный констатировал, что в этом направлении работают Силы обороны.
Об успехах украинских сил на территории России написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
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