Український легіон. У Польщі друга група добровольців підписала контракти з ЗСУ

Друга група українців, які перебувають за кордоном, зголосилася приєднатися до Сил оборони й 10 січня підписала контракти з ЗСУ.
Головні тези:
- Друга група українців у Польщі приєдналася до ЗСУ, підписавши контракти з українським легіоном.
- У розширенні географії вступників до легіону беруть участь українці з Польщі, Чехії, Литви, Словаччини, Данії та Німеччини.
- Не тільки чоловіки, але і жінки долучаються до легіону, виявивши бажання служити у медичних та зв'язкових підрозділах.
У Польщі друга група добровольців підписала контракт із ЗСУ
Скільки людей цього разу підписали контракти, керівництво Українського легіону не озвучує, однак стверджує, що це вдвічі більше, ніж минулого разу — 12 листопада 2024 року. Серед добровольців є три жінки.
За словами генерального консула України в Любліні Олега Куця, після підписання перших контактів до рекрутингового центру був сплеск анкет. Зараз їх близько 1300.
Представник командування Українського легіону Петро Горкуша уточнив, що жінки виявили бажання проходити службу в Українському легіоні на посадах медичних працівників та у підрозділах звʼязку.
Добровольці, які сьогодні долучилися до Сил оборони, — з Польщі, Чехії, Литви, Словаччини, Данії Німеччини. Наймолодшому з них 20 років, найстаршому 55, уточнює видання.
Добровольці активно записуються до Українського легіону у Польщі
До Українського легіону в Польщі загалом надійшло вже понад тисячу заяв. Очікується, що набір до другого підрозділу буде масштабнішим, ніж до першого.
Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі розширюється інформкампанія щодо діяльності легіону у різних країнах. Також ведеться боротьба з російськими фейками і роз'яснюються деталі того, як функціонує цей підрозділ.
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