Український легіон. У Польщі друга група добровольців підписала контракти з ЗСУ

Друга група українців, які перебувають за кордоном, зголосилася приєднатися до Сил оборони й 10 січня підписала контракти з ЗСУ.

У Польщі друга група добровольців підписала контракт із ЗСУ

Скільки людей цього разу підписали контракти, керівництво Українського легіону не озвучує, однак стверджує, що це вдвічі більше, ніж минулого разу — 12 листопада 2024 року. Серед добровольців є три жінки.

За словами генерального консула України в Любліні Олега Куця, після підписання перших контактів до рекрутингового центру був сплеск анкет. Зараз їх близько 1300.

Розширилася географія охочих вступити до легіону. Тепер це не тільки українці з європейських країн. Теж примітно, що сьогодні маємо кількох жінок. Поширити

Представник командування Українського легіону Петро Горкуша уточнив, що жінки виявили бажання проходити службу в Українському легіоні на посадах медичних працівників та у підрозділах звʼязку.

Добровольці, які сьогодні долучилися до Сил оборони, — з Польщі, Чехії, Литви, Словаччини, Данії Німеччини. Наймолодшому з них 20 років, найстаршому 55, уточнює видання.

Добровольці активно записуються до Українського легіону у Польщі

До Українського легіону в Польщі загалом надійшло вже понад тисячу заяв. Очікується, що набір до другого підрозділу буде масштабнішим, ніж до першого.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі телемарафону.

Оскільки військові просили не називати цифр, то не можу вам називати конкретику. Але точно це в рази більше, ніж був перший підрозділ. Поширити

За його словами, наразі розширюється інформкампанія щодо діяльності легіону у різних країнах. Також ведеться боротьба з російськими фейками і роз'яснюються деталі того, як функціонує цей підрозділ.