Український легіон. Добровольці у Польщі подали понад тисячу заяв
Категорія
Україна
Дата публікації

Український легіон. Добровольці у Польщі подали понад тисячу заяв

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

До Українського легіону в Польщі загалом надійшло вже понад тисячу заяв. Очікується, що набір до другого підрозділу буде масштабнішим, ніж до першого.

Головні тези:

  • Понад тисячу заяв подали українські добровольці до Українського легіону в Польщі.
  • Інформаційна кампанія легіону розширюється, борючись з російськими фейками та пояснюючи деталі функціонування підрозділу.
  • Ініціатива формування Українського легіону дозволяє українцям з Європи долучитися до військових тренувань та підготовки, сприяючи мобілізації українства.
  • Український легіон у Польщі — історія успіху, яку російська пропаганда намагається негативно представити.

Добровольці активно записуються до Українського легіону у Польщі

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі телемарафону.

Оскільки військові просили не називати цифр, то не можу вам називати конкретику. Але точно це в рази більше, ніж був перший підрозділ.

Василь Боднар

Василь Боднар

Посол України в Польщі

За його словами, наразі розширюється інформкампанія щодо діяльності легіону у різних країнах. Також ведеться боротьба з російськими фейками і роз'яснюються деталі того, як функціонує цей підрозділ.

Пояснюємо, наскільки це корисна і потрібна справа для мобілізації всього українства, не тільки тих, хто проживає в Європі.

Український легіон у Польщі

Влада Польщі погодилася сформувати Український легіон з українців, які проживають у країнах Європи. Ця ініціатива дозволить українцям, що тимчасово чи постійно проживають за межами України, долучитися до військових тренувань і підготовки.

У жовтні в польському місті Люблін стартував набір до лав Українського легіону. Призовний пункт функціонує щоденно з 9:00 до 17:00.

23 грудня стало відомо, що в Україну почали прибувати добровольці, які вступили до Українського легіону в Польщі, вони продовжать навчання.

За словами Боднара, Український легіон — це історія успіху, з якої деякі політики і російська пропаганда намагаються зробити негативний факт.

Процес (набору — ред.), звісно, ми хотіли б, щоб він ішов швидше, але він іде як іде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступна в усіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо тільки добровільне заохочення, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього запрошуються, переконаний, матимуть відповідну сатисфакцію за хорошу підготовку.

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