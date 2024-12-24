Український легіон. Добровольці у Польщі подали понад тисячу заяв

До Українського легіону в Польщі загалом надійшло вже понад тисячу заяв. Очікується, що набір до другого підрозділу буде масштабнішим, ніж до першого.
Головні тези:
- Понад тисячу заяв подали українські добровольці до Українського легіону в Польщі.
- Інформаційна кампанія легіону розширюється, борючись з російськими фейками та пояснюючи деталі функціонування підрозділу.
- Ініціатива формування Українського легіону дозволяє українцям з Європи долучитися до військових тренувань та підготовки, сприяючи мобілізації українства.
- Український легіон у Польщі — історія успіху, яку російська пропаганда намагається негативно представити.
Добровольці активно записуються до Українського легіону у Польщі
Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі розширюється інформкампанія щодо діяльності легіону у різних країнах. Також ведеться боротьба з російськими фейками і роз'яснюються деталі того, як функціонує цей підрозділ.
Пояснюємо, наскільки це корисна і потрібна справа для мобілізації всього українства, не тільки тих, хто проживає в Європі.
Український легіон у Польщі
Влада Польщі погодилася сформувати Український легіон з українців, які проживають у країнах Європи. Ця ініціатива дозволить українцям, що тимчасово чи постійно проживають за межами України, долучитися до військових тренувань і підготовки.
23 грудня стало відомо, що в Україну почали прибувати добровольці, які вступили до Українського легіону в Польщі, вони продовжать навчання.
За словами Боднара, Український легіон — це історія успіху, з якої деякі політики і російська пропаганда намагаються зробити негативний факт.
Процес (набору — ред.), звісно, ми хотіли б, щоб він ішов швидше, але він іде як іде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступна в усіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо тільки добровільне заохочення, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього запрошуються, переконаний, матимуть відповідну сатисфакцію за хорошу підготовку.
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