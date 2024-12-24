Український легіон. Добровольці у Польщі подали понад тисячу заяв

До Українського легіону в Польщі загалом надійшло вже понад тисячу заяв. Очікується, що набір до другого підрозділу буде масштабнішим, ніж до першого.

Добровольці активно записуються до Українського легіону у Польщі

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі телемарафону.

Оскільки військові просили не називати цифр, то не можу вам називати конкретику. Але точно це в рази більше, ніж був перший підрозділ. Василь Боднар Посол України в Польщі

За його словами, наразі розширюється інформкампанія щодо діяльності легіону у різних країнах. Також ведеться боротьба з російськими фейками і роз'яснюються деталі того, як функціонує цей підрозділ.

Пояснюємо, наскільки це корисна і потрібна справа для мобілізації всього українства, не тільки тих, хто проживає в Європі.

Український легіон у Польщі

Влада Польщі погодилася сформувати Український легіон з українців, які проживають у країнах Європи. Ця ініціатива дозволить українцям, що тимчасово чи постійно проживають за межами України, долучитися до військових тренувань і підготовки.

У жовтні в польському місті Люблін стартував набір до лав Українського легіону. Призовний пункт функціонує щоденно з 9:00 до 17:00. Поширити

23 грудня стало відомо, що в Україну почали прибувати добровольці, які вступили до Українського легіону в Польщі, вони продовжать навчання.

За словами Боднара, Український легіон — це історія успіху, з якої деякі політики і російська пропаганда намагаються зробити негативний факт.