Украинский легион. Добровольцы в Польше подали более тысячи заявлений

В Украинский легион в Польше в общей сложности поступило уже более тысячи заявлений.

Добровольцы активно записываются в Украинский легион в Польше

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднарь в эфире телемарафона.

Поскольку военные просили не называть цифры, то не могу вам называть конкретику. Но точно это в разы больше, чем было первое подразделение. Василий Боднар Посол Украины в Польше

По его словам, сейчас расширяется информкампания о деятельности легиона в разных странах. Также ведется борьба с русскими фейками и разъясняются детали того, как работает это подразделение.

Объясняем, насколько это полезное и нужное дело для мобилизации всего украинства, не только проживающих в Европе.

Украинский легион в Польше

Власти Польши согласились сформировать Украинский легион из украинцев, проживающих в странах Европы Эта инициатива позволит временно или постоянно проживающим за пределами Украины украинцам присоединиться к военным тренировкам и подготовке.

В октябре в польском городе Люблин стартовал набор в ряды Украинского легиона. Призовой пункт работает ежедневно с 9:00 до 17:00. Поделиться

23 декабря стало известно, что в Украину начали прибывать добровольцы, вступившие в Украинский легион в Польше, они продолжат обучение.

По словам Боднара, украинский легион — это история успеха, из которой некоторые политики и российская пропаганда пытаются сделать негативный факт.