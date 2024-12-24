Украинский легион. Добровольцы в Польше подали более тысячи заявлений

В Украинский легион в Польше в общей сложности поступило уже более тысячи заявлений.
Главные тезисы
- Более тысячи украинских добровольцев подали заявления на присоединение к Украинскому легиону в Польше.
- Формирование Украинского легиона способствует мобилизации украинства за пределами Украины.
- Набор в Украинский легион начался в польском городе Люблин, где призывной пункт работает ежедневно.
- Украинский легион в Польше является успешным проектом, который пытается негативно представить российская пропаганда.
Добровольцы активно записываются в Украинский легион в Польше
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднарь в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас расширяется информкампания о деятельности легиона в разных странах. Также ведется борьба с русскими фейками и разъясняются детали того, как работает это подразделение.
Объясняем, насколько это полезное и нужное дело для мобилизации всего украинства, не только проживающих в Европе.
Украинский легион в Польше
Власти Польши согласились сформировать Украинский легион из украинцев, проживающих в странах Европы Эта инициатива позволит временно или постоянно проживающим за пределами Украины украинцам присоединиться к военным тренировкам и подготовке.
23 декабря стало известно, что в Украину начали прибывать добровольцы, вступившие в Украинский легион в Польше, они продолжат обучение.
По словам Боднара, украинский легион — это история успеха, из которой некоторые политики и российская пропаганда пытаются сделать негативный факт.
Процесс (набора — ред.), конечно, мы хотели бы, чтобы он шел быстрее, но идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступна во всех странах ЕС, а возможно, и за океаном. Стимулировать мы можем только добровольное поощрение, это совершенно добровольное подразделение. Наши граждане, которые к нему приглашаются, уверен, будут иметь соответствующую сатисфакцию за хорошую подготовку.
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