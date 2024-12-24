Украинский легион. Добровольцы в Польше подали более тысячи заявлений
Категория
Украина
Дата публикации

Украинский легион. Добровольцы в Польше подали более тысячи заявлений

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Украинский легион в Польше в общей сложности поступило уже более тысячи заявлений.

Главные тезисы

  • Более тысячи украинских добровольцев подали заявления на присоединение к Украинскому легиону в Польше.
  • Формирование Украинского легиона способствует мобилизации украинства за пределами Украины.
  • Набор в Украинский легион начался в польском городе Люблин, где призывной пункт работает ежедневно.
  • Украинский легион в Польше является успешным проектом, который пытается негативно представить российская пропаганда.

Добровольцы активно записываются в Украинский легион в Польше

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднарь в эфире телемарафона.

Поскольку военные просили не называть цифры, то не могу вам называть конкретику. Но точно это в разы больше, чем было первое подразделение.

Василий Боднар

Василий Боднар

Посол Украины в Польше

По его словам, сейчас расширяется информкампания о деятельности легиона в разных странах. Также ведется борьба с русскими фейками и разъясняются детали того, как работает это подразделение.

Объясняем, насколько это полезное и нужное дело для мобилизации всего украинства, не только проживающих в Европе.

Украинский легион в Польше

Власти Польши согласились сформировать Украинский легион из украинцев, проживающих в странах Европы Эта инициатива позволит временно или постоянно проживающим за пределами Украины украинцам присоединиться к военным тренировкам и подготовке.

В октябре в польском городе Люблин стартовал набор в ряды Украинского легиона. Призовой пункт работает ежедневно с 9:00 до 17:00.

23 декабря стало известно, что в Украину начали прибывать добровольцы, вступившие в Украинский легион в Польше, они продолжат обучение.

По словам Боднара, украинский легион — это история успеха, из которой некоторые политики и российская пропаганда пытаются сделать негативный факт.

Процесс (набора — ред.), конечно, мы хотели бы, чтобы он шел быстрее, но идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступна во всех странах ЕС, а возможно, и за океаном. Стимулировать мы можем только добровольное поощрение, это совершенно добровольное подразделение. Наши граждане, которые к нему приглашаются, уверен, будут иметь соответствующую сатисфакцию за хорошую подготовку.

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