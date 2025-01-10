Украинский легион. В Польше вторая группа добровольцев подписала контракты с ВСУ

Вторая группа находящихся за рубежом украинцев вызвалась присоединиться к Силам обороны и 10 января подписала контракты с ВСУ.
Главные тезисы
- Вторая группа украинцев в Польше присоединилась к украинскому легиону, подписав контракты с ВСУ.
- Набор во второе подразделение легиона ожидается более масштабным, чем в первый раз, с более чем тысячей заявлений.
- В легион активно записываются как мужчины, так и женщины, последние изъявили желание служить в медицинских и связных подразделениях.
В Польше вторая группа добровольцев подписала контракт с ВСУ
Сколько людей на этот раз подписали контракты, руководство Украинского легиона не озвучивает, однако утверждает, что это вдвое больше, чем в прошлый раз — 12 ноября 2024 года. Среди добровольцев есть три женщины.
По словам генерального консула Украины в Люблине Олега Куця, после подписания первых контактов в рекрутинговый центр был всплеск анкет.
Представитель командования Украинского легиона Петр Горкуша уточнил, что женщины изъявили желание проходить службу в Украинском легионе на должностях медицинских работников и подразделениях связи.
Добровольцы, присоединившиеся сегодня к Силам обороны, — из Польши, Чехии, Литвы, Словакии, Дании Германии. Самому младшему из них 20 лет, самому старшему 55, уточняет издание.
Добровольцы активно записываются в Украинский легион в Польше
В Украинский легион в Польше всего поступило уже более тысячи заявлений. Ожидается, что набор во второе подразделение будет более масштабным, чем до первого.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднарь в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас расширяется информкампания о деятельности легиона в разных странах. Также ведется борьба с русскими фейками и разъясняются детали того, как работает это подразделение.
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