Украинский легион. В Польше вторая группа добровольцев подписала контракты с ВСУ

Вторая группа находящихся за рубежом украинцев вызвалась присоединиться к Силам обороны и 10 января подписала контракты с ВСУ.

В Польше вторая группа добровольцев подписала контракт с ВСУ

Сколько людей на этот раз подписали контракты, руководство Украинского легиона не озвучивает, однако утверждает, что это вдвое больше, чем в прошлый раз — 12 ноября 2024 года. Среди добровольцев есть три женщины.

По словам генерального консула Украины в Люблине Олега Куця, после подписания первых контактов в рекрутинговый центр был всплеск анкет.

Расширилась география желающих вступить в легион. Теперь это не только украинцы из европейских стран. Тоже примечательно, что сегодня есть несколько женщин. Поделиться

Представитель командования Украинского легиона Петр Горкуша уточнил, что женщины изъявили желание проходить службу в Украинском легионе на должностях медицинских работников и подразделениях связи.

Добровольцы, присоединившиеся сегодня к Силам обороны, — из Польши, Чехии, Литвы, Словакии, Дании Германии. Самому младшему из них 20 лет, самому старшему 55, уточняет издание.

Добровольцы активно записываются в Украинский легион в Польше

В Украинский легион в Польше всего поступило уже более тысячи заявлений. Ожидается, что набор во второе подразделение будет более масштабным, чем до первого.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднарь в эфире телемарафона.

Поскольку военные просили не называть цифры, то не могу вам называть конкретику. Но точно это в разы больше, чем было первое подразделение. Поделиться

По его словам, сейчас расширяется информкампания о деятельности легиона в разных странах. Также ведется борьба с русскими фейками и разъясняются детали того, как работает это подразделение.