По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 213 боеприкосновений с преступной армией РФ. Украинские военные ликвидировали еще 1570 российских окупантов.

Что происходит на фронте

В Харьковской области враг 5 раз безуспешно атаковал позиции Сил обороны в районе Волчанска и Стариц.

В направлении Купянска было отбито 8 атак преступной армии РФ недалеко от Кучеривки, Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Лозовой.

В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры провели 39 атак, безуспешно пытаясь продвинуться вблизи Твердохлебового, Грековки, Зеленого Роща, Первомайского, Макеевки, Тернов и Заречного.

В направлении Северска враг дважды безуспешно атаковал в районе Белогоровки.

В направлении Краматорска произошло 32 боестолкновения в районах Белой Горы, Предтечино, Временного Яра и Ступочек.

В направлении Торецкого враг провел 5 безуспешных атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

В направлении Покровска украинские военные пресекли 72 безуспешных попытки наступления российских оккупантов вблизи Новополтавки, Тарасовки, Барановки, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Мирнограда, Нового Труда, Зверевого, Удачного, Котлиного, Новоалександровки, Новоелизаветовки, Андреевки, Курахового, Дачного, Петропавловки, Ясинового и Янтарного.

В направлении Новопавловки российские оккупанты 14 раз безуспешно атаковали позиции ВСУ вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Великой Новоселки и Нескучного.

На Курщине Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 29 атак российских захватчиков.

Что известно о потерях армии РФ

личного состава — около 806 тыс 500 (+1 тыс 570) человек /,

танков — 9 тыс 751 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 20 тыс 271 (+18) ед,

артиллерийских систем — 21 тыс 817 (+28) ед,

РСЗО — 1 тыс 260 (+0) ед,

средства ПВО — 1 тыс 42 (+1) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 тыс 958 (+74),

крылатые ракеты — 3 тыс 17 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 33 тыс 534 (+61) ед,

специальная техника — 3 тыс 692 (+3)