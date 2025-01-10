Между ВСУ и армией РФ произошло более 160 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 10.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать пограничные населенные пункты, в частности Александровка, Старая Гута, Эсмань Сумской области; Лемищино, Тимофеевка Харьковской области; Леоновка Черниговской области.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку от населенных пунктов Торецк.

Силы обороны отразили 22 атаки россиян вблизи Белой Горы, Предтечиного, Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Незавершенными остались девять атак противника.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 32 раза вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленая Роща, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Незавершенными остались девять атак противника.

На Купянском направлении враг совершил восемь штурмовых действий неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Лозовой Одно боестолкновение закончилось, еще семь — продолжаются до сих пор.

У населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг пять раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 49 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новополтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверевое, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Новоалександровка, Новоалександровка Андреевка, Курахово и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 30 атак, 19 боестолкновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Новопавловском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших войск возле Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Великой Новоселки и Нескучного, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Пятихатки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил активных действий.