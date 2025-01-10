Между ВСУ и армией РФ произошло более 160 боевых столкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины наносят им значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток 10 января произошло 166 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток 10 января произошло 166 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ
- Силы обороны Украины успешно отражают атаки российских захватчиков и наносят значительные потери в живой силе и технике
- Российская армия продолжает активные атаки на украинские населенные пункты, но украинские защитники успешно удерживают оборонительные рубежи
- Силами обороны ликвидировано около 1830 российских оккупантов за последние дни
- Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по технике и позициям российских войск
Актуальная ситуация на фронте 10 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 10.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать пограничные населенные пункты, в частности Александровка, Старая Гута, Эсмань Сумской области; Лемищино, Тимофеевка Харьковской области; Леоновка Черниговской области.
У населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг пять раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников.
На Купянском направлении враг совершил восемь штурмовых действий неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Лозовой Одно боестолкновение закончилось, еще семь — продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 32 раза вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленая Роща, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Незавершенными остались девять атак противника.
На Северском направлении в районе населённого пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции наших войск.
Силы обороны отразили 22 атаки россиян вблизи Белой Горы, Предтечиного, Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Незавершенными остались девять атак противника.
На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку от населенных пунктов Торецк.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 49 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новополтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверевое, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Новоалександровка, Новоалександровка Андреевка, Курахово и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 30 атак, 19 боестолкновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
На Новопавловском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших войск возле Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Великой Новоселки и Нескучного, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Пятихатки.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил активных действий.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 10 атак российских захватчиков, еще восемь атак продолжаются. Противник произвел более 160 обстрелов, из них 14 — из реактивных систем залпового огня.
Что известно о потерях армии РФ
По информации Генштаба, в течение 9 января на фронте произошло 161 боестолкновение. Силы обороны ликвидировали еще 1830 русских оккупантов.
личного состава — около 804930 (+1830) человек,
танков — 9741 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 20253 (+32) ед,
артиллерийских систем — 21789 (+24) ед,
РСЗО — 1260 (+0) ед,
средств ПВО — 1041 (+3) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21884 (+71),
крылатых ракет — 317 (+3),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 33473 (+86) ед,
специальной техники — 3689 (+3)
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, два средства противовоздушной обороны, пункт управления, а также один пункт управления БПЛА российских захватчиков, добавили в Генштабе.
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