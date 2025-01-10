Между ВСУ и армией РФ произошло более 160 боевых столкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло более 160 боевых столкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины наносят им значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток 10 января произошло 166 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток 10 января произошло 166 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ
  • Силы обороны Украины успешно отражают атаки российских захватчиков и наносят значительные потери в живой силе и технике
  • Российская армия продолжает активные атаки на украинские населенные пункты, но украинские защитники успешно удерживают оборонительные рубежи
  • Силами обороны ликвидировано около 1830 российских оккупантов за последние дни
  • Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по технике и позициям российских войск

Актуальная ситуация на фронте 10 января

Оперативная информация по состоянию на 16.00 10.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать пограничные населенные пункты, в частности Александровка, Старая Гута, Эсмань Сумской области; Лемищино, Тимофеевка Харьковской области; Леоновка Черниговской области.

  • У населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг пять раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников.

  • На Купянском направлении враг совершил восемь штурмовых действий неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Лозовой Одно боестолкновение закончилось, еще семь — продолжаются до сих пор.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 32 раза вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленая Роща, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Незавершенными остались девять атак противника.

  • На Северском направлении в районе населённого пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции наших войск.

  • Силы обороны отразили 22 атаки россиян вблизи Белой Горы, Предтечиного, Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Незавершенными остались девять атак противника.

  • На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку от населенных пунктов Торецк.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 49 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новополтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверевое, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Новоалександровка, Новоалександровка Андреевка, Курахово и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 30 атак, 19 боестолкновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

  • На Новопавловском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших войск возле Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Великой Новоселки и Нескучного, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Пятихатки.

  • На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил активных действий.

  • В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 10 атак российских захватчиков, еще восемь атак продолжаются. Противник произвел более 160 обстрелов, из них 14 — из реактивных систем залпового огня.

Что известно о потерях армии РФ

По информации Генштаба, в течение 9 января на фронте произошло 161 боестолкновение. Силы обороны ликвидировали еще 1830 русских оккупантов.

  • личного состава — около 804930 (+1830) человек,

  • танков — 9741 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин — 20253 (+32) ед,

  • артиллерийских систем — 21789 (+24) ед,

  • РСЗО — 1260 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1041 (+3) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21884 (+71),

  • крылатых ракет — 317 (+3),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 33473 (+86) ед,

  • специальной техники — 3689 (+3)

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, два средства противовоздушной обороны, пункт управления, а также один пункт управления БПЛА российских захватчиков, добавили в Генштабе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 17 танков и 36 артсистем
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1400 солдат РФ, 17 танков и 36 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?