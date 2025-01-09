ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток произошло 144 боевых столкновения, противник нанес 38 авиационных ударов, сбросив при этом 53 КАБа, 884 удара дронами-камикадзе, совершил 4627 обстрелов позиций наших войск.
Главные тезисы
- Украинские войска уничтожили почти 200 оккупантов РФ на Покровском направлении за одни сутки.
- Генеральный штаб ВСУ сообщил о 144 боевых столкновениях, 38 авиационных ударах и многочисленных обстрелах позиций врага.
- Силы обороны отразили атаки противника на разных направлениях, нанеся значительные потери в технике и личном составе.
- Подробная статистика показывает уничтоженную технику оккупантов, включая танки, БМП и автомобили.
- Боевые успехи украинских защитников на Покровском направлении подтверждают их высокую готовность и эффективность в отражении агрессивных действий противника.
Актуальная ситуация на фронте 9 января
Оперативная информация по состоянию на 22.00 09.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки врага в районах Старицы и Волчанская. НАРами враг атаковал Волчанские Хутора.
Агрессор осуществил восемь атак на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового. Наши защитники успешно отразили пять атак, еще три боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка. Два боестолкновения до сих пор продолжается. Зеленый Гай противник атаковал НАРами.
На Северском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка. В то же время враг сбросил три КАБа на Верхнекаменское.
На Краматорском направлении враг семь раз атаковал близ Временного Яра и Ступочек, все атаки уже отбиты. Авиаудар управляемыми авиационными бомбами потерпело Майское, НАРами враг атаковал неподалеку от Клещиевки.
На Торецком направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Кроме того, на Константиновку и Торецк были сброшены три КАБа, Дружба атакована НАРами.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасиловка, Новоандреевка и Новоелизаветовка. Семь боестолкновений еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 197 и ранили 205 окупантов на данном направлении; уничтожили три танка, четыре БМП, два автомобиля, кроме того, существенно повредили один ББМ, танк и три автомобиля захватчиков.
Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. К настоящему времени суток насчитывается уже 23 боестолкновения. Атаки наши воины отражали близ Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.
На Времивском направлении враг 11 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинополь и Разлив, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиаудары КАБами пришлись по Темировке и Большой Новоселке.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не предпринимал.
В Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался потеснить Силы обороны в районе островов Казацкий и Забыч. На Херсон враг сбросил четыре КАБа.
На Курском направлении украинские защитники отражали 25 атак захватчиков, одно боестолкновение еще продолжается. Кроме того, враг нанес 19 авиаударов, применив 31 КАБ, совершил 294 артиллерийских обстрела, в том числе 11 — из реактивных систем залпового огня.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1430 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9731 (+17) ед;
боевых бронированных машин — 20 221 (+16) ед;
артиллерийских систем — 21 765 (+36) ед;
РСЗО — 1260 ед.;
средств ПВО — 1038 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 813 (+86) ед;
крылатых ракет — 3014 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 33 387 (+80) ед;
специальной техники — 3686 (+5) ед.
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