ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 09.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки врага в районах Старицы и Волчанская. НАРами враг атаковал Волчанские Хутора.

Агрессор осуществил восемь атак на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового. Наши защитники успешно отразили пять атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка. Два боестолкновения до сих пор продолжается. Зеленый Гай противник атаковал НАРами.

На Северском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка. В то же время враг сбросил три КАБа на Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал близ Временного Яра и Ступочек, все атаки уже отбиты. Авиаудар управляемыми авиационными бомбами потерпело Майское, НАРами враг атаковал неподалеку от Клещиевки.