ЗСУ знищили майже 200 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 22.00 09.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога в районах Стариці та Вовчанська. НАРами ворог атакував Вовчанські Хутори.

Агресор здійснив вісім атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Наші оборонці успішно відбили п’ять атак, ще три боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку за день російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Борівська Андріївка, Копанки, Твердохлібове, Макіївка, Греківка та Іванівка. Два боєзіткнення досі триває. Зелений Гай противник атакував НАРами.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка. В той же час ворог скинув три КАБ на Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Часового Яру та Ступочок, всі атаки вже відбито. Авіаудару керованими авіаційними бомбами зазнало Майське, НАРами ворог атакував неподалік Кліщіївки.