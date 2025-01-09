Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 100 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 09.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів України, серед яких Олександрівка, Велика Писарівка, Тур’я Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Водночас ворог НАРами атакував Олександрівку.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ поблизу Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій в районах Западного, Кучерівки, Петропавлівки та Загризового.

Агресор також збільшив кількість атак до 12 на Лиманському напрямку. За підтримки авіації, атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Борівська Андріївка, Копанки, Твердохлібове, Макіївка, Греківка та Іванівка. Дев’ять боєзіткнень наразі тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три атаки окупантів в районі Часового Яру. Неподалік Білої Гори триває ще одне боєзіткнення. На Майське ворог скинув два КАБи.

На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів намагався йти вперед в районах Торецька та Щербинівки. На даний час триває шість боєзіткнень. На Костянтинівку ворог скинув дві авіабомби.