Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 100 боєзіткнень від початку доби

Від початку доби 9 січня на фронті відбулося 101 боєзіткнення. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти зосереджують зусилля на Покровському та Курахівському напрямках.
Головні тези:
- З початку доби 9 січня відбулося 101 боєзіткнення між ЗСУ та армією РФ.
- Наші захисники відбивають атаки на різних напрямках та завдають ворогу великих втрат.
- Російські окупанти зосереджують зусилля на деяких напрямках, де тривають запеклі бої.
- Генштаб ЗСУ оголосив про ліквідацію 1430 загарбників та знищення значної кількості техніки ворога за добу.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, але українські захисники мужньо тримають оборону та завдають значних втрат ворогові.
Актуальна ситуація на фронті 9 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 09.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів України, серед яких Олександрівка, Велика Писарівка, Тур’я Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Водночас ворог НАРами атакував Олександрівку.
На Харківському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ поблизу Стариці.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій в районах Западного, Кучерівки, Петропавлівки та Загризового.
Агресор також збільшив кількість атак до 12 на Лиманському напрямку. За підтримки авіації, атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Борівська Андріївка, Копанки, Твердохлібове, Макіївка, Греківка та Іванівка. Дев’ять боєзіткнень наразі тривають.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили три атаки окупантів в районі Часового Яру. Неподалік Білої Гори триває ще одне боєзіткнення. На Майське ворог скинув два КАБи.
На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів намагався йти вперед в районах Торецька та Щербинівки. На даний час триває шість боєзіткнень. На Костянтинівку ворог скинув дві авіабомби.
На Покровському напрямку ворог 31 раз розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Наші захисники відбили 20 ворожих атак в районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка та Новоєлизаветівка. Наразі ще триває 11 боєзіткнень.
Тривають запеклі бої на Курахівському напрямку. Поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівка, Курахового та Дачного протягом дня наші оборонці відбили 16 атак противника, ще чотири боєзіткнення тривають.
На Времівському напрямку агресор сім разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопіль та Розлив, одне боєзіткнення ще триває. Авіаударів КАБами зазнали Темирівка та Велика Новосілка.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили один штурм противника в районі острова Козацький. На Херсон ворог скинув чотири КАБи.
На Курщині українські захисники відбивали 11 атак загарбників, п’ять боєзіткнень ще тривають. Крім того, ворог здійснив 143 артилерійські обстріли, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1430 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9731 (+17) од.;
бойових броньованих машин — 20 221 (+16) од.;
артилерійських систем — 21 765 (+36) од.;
РСЗВ — 1260 од.;
засобів ППО — 1038 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 813 (+86) од.;
крилатих ракет — 3014 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 33 387 (+80) од.;
спеціальної техніки — 3686 (+5) од.
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