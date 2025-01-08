ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ та 16 бронемашин за добу

На Времівському напрямку противник здійснив 21 штурм наших позицій у районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне. Крім того, ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ.