ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ та 16 бронемашин за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 801 670 військових.
Головні тези:
- Збройні сили України знищили за добу понад 1600 солдатів РФ та 16 бронемашин.
- Від початку вторгнення загинуло вже понад 800 тисяч військових з російської армії.
- Протягом минулої доби на фронті відбулися 176 бойових зіткнень у різних напрямках.
- Сили оборони вдало відбили атаки окупантів поблизу ряду населених пунктів на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та інших напрямках.
- Ворог активно застосовував авіацію та артилерію, наносячи обстріли по населених пунктах та позиціях українських військ.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1660 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9714 (+4) од,
бойових броньованих машин — 20205 (+16) од,
артилерійських систем — 21729 (+19) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21727 (+19),
автомобільної техніки та автоцистерн — 33307 (+81) од,
спеціальної техніки — 3681 (+0).
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки.
На Сіверському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районі населеного пункту Білогорівка.
На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Васюківка, Бондарне, Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.
Сили оборони відбили 25 атак позицій наших військ протягом минулої доби на Курахівському напрямку поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного.
На Времівському напрямку противник здійснив 21 штурм наших позицій у районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне. Крім того, ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-