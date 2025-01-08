ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ и 16 бронемашин за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 801670 военных.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины уничтожили в сутки более 1600 солдат РФ и 16 бронемашин.
- С начала вторжения погибло уже более 800 тысяч военных из русской армии.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений в разных направлениях.
- Силы обороны удачно отразили атаки кафиров вблизи ряда населенных пунктов на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском и других направлениях.
- Враг активно применял авиацию и артиллерию, нанося обстрелы по населенным пунктам и позициям украинских войск.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1660 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9714 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 20205 (+16) ед,
артиллерийских систем — 21729 (+19) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 21727 (+19),
автомобильной техники и автоцистерн — 33307 (+81) ед,
специальной техники — 3681 (+0).
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Тополи, Голубевка и Петропавловка.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки.
На Северском направлении наши войска отразили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Васюковка, Бондарное, Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.
Силы обороны отразили 25 атак позиций наших войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахового и Дачного.
На Времивском направлении противник совершил 21 штурм наших позиций в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное. Кроме того, враг активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.
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