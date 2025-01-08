ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ и 16 бронемашин за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1660 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Тополи, Голубевка и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки.

На Северском направлении наши войска отразили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.