ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ и 16 бронемашин за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ и 16 бронемашин за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ и 16 бронемашин за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 801670 военных.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины уничтожили в сутки более 1600 солдат РФ и 16 бронемашин.
  • С начала вторжения погибло уже более 800 тысяч военных из русской армии.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 176 боевых столкновений в разных направлениях.
  • Силы обороны удачно отразили атаки кафиров вблизи ряда населенных пунктов на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском и других направлениях.
  • Враг активно применял авиацию и артиллерию, нанося обстрелы по населенным пунктам и позициям украинских войск.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1660 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9714 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 20205 (+16) ед,

  • артиллерийских систем — 21729 (+19) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21727 (+19),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 33307 (+81) ед,

  • специальной техники — 3681 (+0).

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Тополи, Голубевка и Петропавловка.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергеевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки.

  • На Северском направлении наши войска отразили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.

  • На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Васюковка, Бондарное, Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 41 штурм агрессора в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасиловки, Надеевки.

  • Силы обороны отразили 25 атак позиций наших войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахового и Дачного.

  • На Времивском направлении противник совершил 21 штурм наших позиций в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное. Кроме того, враг активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки произошло 32 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 146 обстрелов по населенным пунктам и позициям наших войск, в частности, шесть — из реактивных систем залпового огня.

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