ВСУ взяли в плен почти 900 оккупантов РФ за время Курской операции
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли в плен почти 900 оккупантов РФ за время Курской операции

Генштаб ВСУ
Пленные
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Вооруженные силы Украины уже пять месяцев проводят операцию в Курской области.

Главные тезисы

  • В ходе Курской операции ВСУ пленили почти 900 российских военных, пополнив обменный фонд и освободив украинских защитников из российских тюрем.
  • Отмечены общие потери врага на направлении более 38 тысяч, включая около 15 тысяч убитых. Военные достижения украинских сил включают уничтожение техники и средств врага.
  • Операция стала очередным этапом противостояния российской агрессии и первым случаем за 11 лет, когда боевые действия перенесены на территорию РФ.

Генштаб ВСУ подвел итоги Курской операции за 5 месяцев

По данным Генштаба, за пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага на этом направлении составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч убиты.

В ходе операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, находившихся в российских тюрьмах.

Там также рассказали, что операция ВСУ началась 6 августа 2024 г. и стала очередным этапом противостояния российской агрессии. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию РФ.

Главной целью сделки было не допустить наступление врага в Сумской области и создания "буферной зоны". Также она заставила российских окупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.

Россия была вынуждена срочно просить о помощи у Северной Кореи, которая направила в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Около 4 тысяч из них уже ликвидированы, а часть подразделений потеряла боеспособность.

Украинские воины уничтожили:

  • 104 танка;

  • 575 боевых бронированных машин;

  • 1 104 единицы автомобильной техники;

  • 330 артиллерийских систем;

  • 12 РСЗО;

  • 12 средств ПВО;

  • 1 самолет;

  • 3 вертолета;

  • 859 беспилотников;

  • 32 единицы специальной техники.

Украина сохраняет буферную зону на Курщине — Зеленский

Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч безвозвратно.

Он отметил, что россияне опрокинули в Курскую область свои сильные подразделения. Также там привлечены солдаты из Северной Кореи.

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