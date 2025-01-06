ВСУ взяли в плен почти 900 оккупантов РФ за время Курской операции

Вооруженные силы Украины уже пять месяцев проводят операцию в Курской области.

Генштаб ВСУ подвел итоги Курской операции за 5 месяцев

По данным Генштаба, за пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага на этом направлении составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч убиты.

В ходе операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, находившихся в российских тюрьмах.

Там также рассказали, что операция ВСУ началась 6 августа 2024 г. и стала очередным этапом противостояния российской агрессии. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию РФ.

Главной целью сделки было не допустить наступление врага в Сумской области и создания "буферной зоны". Также она заставила российских окупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.

Россия была вынуждена срочно просить о помощи у Северной Кореи, которая направила в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Около 4 тысяч из них уже ликвидированы, а часть подразделений потеряла боеспособность. Поделиться

Украинские воины уничтожили:

104 танка;

575 боевых бронированных машин;

1 104 единицы автомобильной техники;

330 артиллерийских систем;

12 РСЗО;

12 средств ПВО;

1 самолет;

3 вертолета;

859 беспилотников;

32 единицы специальной техники.

Украина сохраняет буферную зону на Курщине — Зеленский

Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч безвозвратно.

Он отметил, что россияне опрокинули в Курскую область свои сильные подразделения. Также там привлечены солдаты из Северной Кореи.