ЗСУ взяли в полон майже 900 окупантів РФ протягом Курської операції
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ взяли в полон майже 900 окупантів РФ протягом Курської операції

Генштаб ЗСУ
Полонені РФ
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Збройні сили України вже п'ять місяців проводять операцію у Курській області. Це змушує росіян перекидати значні сили на цей напрямок.

Головні тези:

  • Протягом п'яти місяців ЗСУ провели успішну Курську операцію, завдавши значних втрат російським окупантам.
  • Українські сили взяли в полон майже 900 ворожих військових, поповнивши обмінний фонд та змогли звільнити своїх захисників з російських в'язниць.
  • Операція ЗСУ стала черговим етапом протистояння російській агресії та вперше за 11 років війни перенесла бойові дії на територію РФ.

Генштаб ЗСУ підбив підсумки Курської операції за 5 місяців

За даними Генштабу, за п'ять місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога на цьому напрямку склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч — убитими.

Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

Там також розповіли, що операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію РФ.

Головною ціллю операцію було не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони". Також вона змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.

Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до РФ майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність.

Українські воїни знищили:

  • 104 танки;

  • 575 бойових броньованих машин;

  • 1 104 одиниці автомобільної техніки;

  • 330 артилерійських систем;

  • 12 РСЗВ;

  • 12 засобів ППО;

  • 1 літак;

  • 3 вертольоти;

  • 859 безпілотників;

  • 32 одиниці спеціальної техніки.

Україна зберігає буферну зону на Курщині — Зеленський

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів — тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч — безповоротно.

Він зазначив, що росіяни перекинули у Курську область свої сильні підрозділи. Також там залучені солдати з Північної Кореї.

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