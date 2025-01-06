ЗСУ взяли в полон майже 900 окупантів РФ протягом Курської операції

Збройні сили України вже п'ять місяців проводять операцію у Курській області. Це змушує росіян перекидати значні сили на цей напрямок.

Генштаб ЗСУ підбив підсумки Курської операції за 5 місяців

За даними Генштабу, за п'ять місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога на цьому напрямку склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч — убитими.

Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

Там також розповіли, що операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію РФ.

Головною ціллю операцію було не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони". Також вона змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.

Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до РФ майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність. Поширити

Українські воїни знищили:

104 танки;

575 бойових броньованих машин;

1 104 одиниці автомобільної техніки;

330 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 вертольоти;

859 безпілотників;

32 одиниці спеціальної техніки.

Україна зберігає буферну зону на Курщині — Зеленський

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів — тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч — безповоротно.

Він зазначив, що росіяни перекинули у Курську область свої сильні підрозділи. Також там залучені солдати з Північної Кореї.