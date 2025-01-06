ЗСУ взяли в полон майже 900 окупантів РФ протягом Курської операції

Збройні сили України вже п'ять місяців проводять операцію у Курській області. Це змушує росіян перекидати значні сили на цей напрямок.
Головні тези:
- Протягом п'яти місяців ЗСУ провели успішну Курську операцію, завдавши значних втрат російським окупантам.
- Українські сили взяли в полон майже 900 ворожих військових, поповнивши обмінний фонд та змогли звільнити своїх захисників з російських в'язниць.
- Операція ЗСУ стала черговим етапом протистояння російській агресії та вперше за 11 років війни перенесла бойові дії на територію РФ.
Генштаб ЗСУ підбив підсумки Курської операції за 5 місяців
За даними Генштабу, за п'ять місяців від початку Курської операції загальні втрати ворога на цьому напрямку склали понад 38 тисяч, з них близько 15 тисяч — убитими.
Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.
Там також розповіли, що операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року та стала черговим етапом протистояння російській агресії. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію РФ.
Головною ціллю операцію було не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони". Також вона змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.
Українські воїни знищили:
104 танки;
575 бойових броньованих машин;
1 104 одиниці автомобільної техніки;
330 артилерійських систем;
12 РСЗВ;
12 засобів ППО;
1 літак;
3 вертольоти;
859 безпілотників;
32 одиниці спеціальної техніки.
Україна зберігає буферну зону на Курщині — Зеленський
Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів — тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч — безповоротно.
Він зазначив, що росіяни перекинули у Курську область свої сильні підрозділи. Також там залучені солдати з Північної Кореї.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-