ВСУ атаковали командный пункт морской пехоты РФ на Курщине

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражеские силы в Курской области, где идет новое наступление украинских воинов. Генштаб ВСУ сообщил о новом высокоточном ударе наших бойцов.

Под удар Украины попала морская пехота РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 7 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты ВС Российской Федерации в районе населенного пункта Белая на Курщине.

Украинские воины обращают внимание на то, что такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации.

Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований российской федерации, которые угрожают безопасности граждан Украины! Слава Украине! — заявил Генштаб ВСУ. Поделиться

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новое наступление ВСУ в Курской области — последние подробности

Согласно данным американского Института изучения войны, Силы обороны Украины смогли добиться тактических успехов в Курской области с начала наступления 5 января.

Что важно понимать, речь идет о продвижении украинских воинов сразу в трех районах.

Геолокационные данные указывают на то, что бойцы ВСУ продвинулись в следующих районах:

Южная часть Бердина,

Центральная часть Русского Поречного,

Центральная часть Новосотницкого (все населенные пункты расположены северо-восточнее Суджи).

Как считают иностранные эксперты, эти действия могут являться начальной фазой более масштабной операции Украины на российской Курщине или в других секторах фронта.

Тем не менее, команда ISW не может спрогнозировать дальнейшее развитие событий.