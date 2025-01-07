ЗСУ атакували командний пункт морської піхоти РФ на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ атакували командний пункт морської піхоти РФ на Курщині

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

 Збройні Сили України продовжують нищити ворожі сили у Курській області, де триває новий наступ українських воїнів. Генштаб ЗСУ повідомив про новий високоточний удар наших бійців.

Головні тези:

  • Армія РФ зазнала нових втрат на власній території.
  • Українські воїни просунулися у трьох районах Курської області з початку нового наступу.
  • Дії ЗСУ можуть бути початковою фазою більш масштабної операції на Курщині.

Під удар України потрапила морська піхота РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 7 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС Російської Федерації у районі населеного пункту Біла, що на Курщині.

Українські воїни звертають увагу на те, що такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації.

Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань російської федерації, які загрожують безпеці громадян України. Слава Україні! — наголошує Генштаб ЗСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новий наступ ЗСУ у Курській області — останні подробиці

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, Сили оборони України змогли досягти тактичних успіхів у Курській області з початку наступу 5 січня.

Що важливо розуміти, йдеться про просування українських воїнів одразу у трьох районах.

Геолокаційні дані вказують на те, що бійці ЗСУ просунулися в таких районах:

  • Південна частина Бердіна,

  • Центральна частина Руського Порічного,

  • Центральна частина Новосотницького (усі населені пункти розташовані на північний схід від Суджі).

Як вважають іноземні експерти, ці дії можуть бути початковою фазою більш масштабної операції України на російській Курщині або в інших секторах фронту.

Попри це, команда ISW не може спрогнозувати подальший розвиток подій.

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