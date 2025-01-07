Полковник армії РФ отримав підозру — він командував ударом по Кривому Рогу

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському полковнику Олегу Скітському. Він керував ракетним ударом по цивільних об’єктах у Кривому Розі.

Що відомо про воєнного злочинця Скітського

За інформацією СБУ, Скітський займає посаду командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ.

На початку літа 2023 року він особисто командував повітряною атакою на склади приватної компанії в Кривому Розі. Унаслідок удару загинули 7 цивільних працівників господарського об’єкта та 1 місцевий житель.

Для здійснення атаки Скітський віддав наказ залучити кілька стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

Ракета Х-101 класу "повітря-земля" була випущена одним із літаків над акваторією Каспійського моря і влучила в комерційний склад.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила Скітському про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей).

Влітку 2024 року СБУ встановила причетність Скітського до обстрілів енергогенеруючих підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській і Вінницькій областях.

Його дії були кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою),

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення, що спричинило тяжкі наслідки).

СБУ проводить комплексні заходи для притягнення Скітського до відповідальності.

Генералу РФ Кобилашу оголосили підозру за ракетний удар по "Охматдиту"

Згідно зі слідством, командувач дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил Росії віддав накази, які порушують закони та звичаї війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

26 червня 2022 року генерал-лейтенант наказав завдати ракетних ударів по Києву, внаслідок чого крилаті ракети Х-101 влучили в житловий комплекс "Львівський квартал".

Обстріл призвів до загибелі чоловіка, поранення трьох людей, серед яких була 7-річна дівчинка. Було зруйновано низку квартир і нежитлових приміщень, пошкоджено автомобілі.

Крім того, встановлено, що цей офіцер причетний до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит", який відбувся 8 липня 2024 року.