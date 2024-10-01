Викрали понад 30 українських дітей до пансіонату Путіна. Пушиліну та його соратникам повідомили про підозру

СБУ, Нацполіція та Офіс Генпрокурора зібрали масштабну доказову базу щодо викрадення щонайменше 31 української дитини з тимчасово окупованих районів Донеччини до РФ.

Ватажок “ДНР” Пушилін та його соратники викрадали українських дітей з Донеччини

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії дітей вивозили до пансіонату «Поляни» у Підмосков’ї, що підпорядковується управлінню справами президента РФ.

Серед депортованих — 16 хлопців і 15 дівчат, зокрема троє дітей з Маріуполя, яких забрали у батька, а його самого відправили до Оленівської колонії.

Дев’ятнадцятеро дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, також вивезли з Маріуполя. Ще дев’ятьох дітей викрали з соціальних центрів у Шахтарську та Харцизьку.

СБУ задокументувала, що наказ про викрадення українських дітей з окупованих територій Донецької області видав глава окупаційної адміністрації Денис Пушилін.

Він підписав "постанову № 84", яка прикривалася метою "оздоровлення" дітей у Росії. Виконання наказу доручили Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, керівниці так званої "служби у справах сім’ї та дітей ДНР". Поширити

Дітей спочатку вивозили до Донецька, потім автобусами до Ростова-на-Дону, а звідти літаком до Москви, де їх розміщували у пансіонаті адміністрації Путіна. Частину дітей передали на "виховання" російським сім’ям, зокрема одну дитину — родині Марії Львової-Бєлової, уповноваженої РФ з прав дитини.

Міжнародний кримінальний суд раніше видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової за примусову депортацію українських дітей до Росії.

На основі нових доказів слідчі СБУ повідомили про підозру Пушиліну, Федоренко та Майбороді за порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 КК України).

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.