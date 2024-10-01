Похитили более 30 украинских детей в пансионат Путина. Пушилину и его соратникам сообщили о подозрении
Категория
Украина
Дата публикации

Похитили более 30 украинских детей в пансионат Путина. Пушилину и его соратникам сообщили о подозрении

СБУ
Похитили более 30 украинских детей в пансионат Путина. Пушилину и его соратникам сообщили о подозрении
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СБУ, Нацполиция и Офис Генпрокурора собрали масштабную доказательную базу похищения по меньшей мере 31 украинского ребенка из временно оккупированных районов Донбасса в РФ.

Главные тезисы

  • Более 30 украинских детей были похищены главарем ДНР Пушилиным и его соучастниками из временно оккупированных районов Донбасса в Россию.
  • Следствие установило, что детей вывозили в пансионат "Поляны" в Подмосковье, подчиняющийся управлению делами президента РФ.
  • СБУ исследовала деятельность Пушилина, Федоренко и Майбороды в похищении детей и выдвинула подозрения за нарушение законов и обычаев войны.
  • Фильм Online.UA "Истерзанное детство" отражает реальные истории детей, ставших жертвами войны России против Украины, и комментарии экспертов по защите прав детей.
  • Международный уголовный суд выдал ордера на арест главаря ДНР Пушилина и уполномоченной РФ по правам ребенка Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

Главарь ДНР Пушилин и его соратники похищали украинских детей из Донбасса

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России детей вывозили в пансионат «Поляны» в Подмосковье, подчиняющийся управлению делами президента РФ.

Среди депортированных — 16 юношей и 15 девушек, в том числе трое детей из Мариуполя, которых забрали у отца, а его самого отправили в Еленовскую колонию.

Девятнадцать детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, также вывезли из Мариуполя. Еще девять детей похитили из социальных центров в Шахтерске и Харцызске.

СБУ задокументировала, что приказ о похищении украинских детей с оккупированных территорий Донецкой области издал глава оккупационной администрации Денис Пушилин.

Он подписал "постановление №84", которое прикрывалось целью "оздоровления" детей в России. Выполнение приказа поручили Элеоноре Федоренко и Светлане Майбороде, руководительнице так называемой "службы по делам семьи и детей ДНР".

Детей сначала вывозили в Донецк, затем автобусами в Ростов-на-Дону, а оттуда самолетом в Москву, где их размещали в пансионате администрации Путина. Часть детей передали на "воспитание" российским семьям, в том числе одного ребенка - семье Марии Львовой-Беловой, уполномоченной РФ по правам ребенка.

Международный уголовный суд ранее выдал ордера на арест Путина и Львово-Беловой за принудительную депортацию украинских детей в Россию.

На основе новых доказательств следователи СБУ сообщили о подозрении Пушилину, Федоренко и Майбороде за нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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