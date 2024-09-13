Россия использует новые схемы похищения украинских детей
Категория
Украина
Дата публикации

Россия использует новые схемы похищения украинских детей

ребенок
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Источник:  ЦНС

Как предупреждает Центр национального сопротивления, российские оккупанты организовали принудительный вывоз больных детей из хосписа на временно оккупированных территориях Украины.

Главные тезисы

  • Россия использует новые схемы похищения украинских детей на временно оккупированных территориях.
  • Оккупанты пытаются легализовать свою деятельность через псевдогуманитарные мероприятия под названием "эвакуация" и "реабилитация".
  • Действия России являются нарушением международного права и Конвенции ООН о правах ребенка.

Россияне продолжают активно похищать украинских детей

Что важно понимать, свои новые схемы коллаборанты называют “эвакуацией” или “реабилитацией”, пытаясь создать видимость законности и гуманизма своих действий.

Такую преступную деятельность кремлевские приспешники развернули на базе детского хосписа "Одуванчики". Сначала он работал на территории временно оккупированного Донбасса, но с недавних пор деятельность его расширилась и на Луганщину.

ЦНС обращает внимание на то, что под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в страну-агрессорку.

Что важно понимать, действия российских окупантов являются грубым нарушением международного права, в частности Конвенции ООН о правах ребенка, защищающей детей от насильственного перемещения и отделения от семей.

Прекратить эти преступления можно только после полной деоккупации украинских земель, — отмечает Центр национального сопротивления.

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальный фильм Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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