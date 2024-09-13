Россия использует новые схемы похищения украинских детей

Как предупреждает Центр национального сопротивления, российские оккупанты организовали принудительный вывоз больных детей из хосписа на временно оккупированных территориях Украины.

Россияне продолжают активно похищать украинских детей

Что важно понимать, свои новые схемы коллаборанты называют “эвакуацией” или “реабилитацией”, пытаясь создать видимость законности и гуманизма своих действий.

Такую преступную деятельность кремлевские приспешники развернули на базе детского хосписа "Одуванчики". Сначала он работал на территории временно оккупированного Донбасса, но с недавних пор деятельность его расширилась и на Луганщину. Поделиться

ЦНС обращает внимание на то, что под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в страну-агрессорку.

Что важно понимать, действия российских окупантов являются грубым нарушением международного права, в частности Конвенции ООН о правах ребенка, защищающей детей от насильственного перемещения и отделения от семей.

Прекратить эти преступления можно только после полной деоккупации украинских земель, — отмечает Центр национального сопротивления. Поделиться

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальный фильм Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.