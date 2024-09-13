Как предупреждает Центр национального сопротивления, российские оккупанты организовали принудительный вывоз больных детей из хосписа на временно оккупированных территориях Украины.
Главные тезисы
- Россия использует новые схемы похищения украинских детей на временно оккупированных территориях.
- Оккупанты пытаются легализовать свою деятельность через псевдогуманитарные мероприятия под названием "эвакуация" и "реабилитация".
- Действия России являются нарушением международного права и Конвенции ООН о правах ребенка.
Россияне продолжают активно похищать украинских детей
Что важно понимать, свои новые схемы коллаборанты называют “эвакуацией” или “реабилитацией”, пытаясь создать видимость законности и гуманизма своих действий.
ЦНС обращает внимание на то, что под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в страну-агрессорку.
Что важно понимать, действия российских окупантов являются грубым нарушением международного права, в частности Конвенции ООН о правах ребенка, защищающей детей от насильственного перемещения и отделения от семей.
Что важно знать о похищении Россией украинских детей
Документальный фильм Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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