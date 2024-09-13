Росія використовує нові схеми викрадення українських дітей

Як попереджає Центр національного спротиву, російські окупанти організовують примусове вивезення хворих дітей з хоспісу на тимчасово окупованих територіях України.

Росіяни продовжують активно викрадати українських дітей

Що важливо розуміти, свої нові схеми колаборанти називають “евакуацією” або “реабілітацією”, намагаючись створити видимість законності та гуманізму своїх дій.

Таку злочинну діяльність кремлівські посіпаки розгорнули на базі дитячого хоспісу “Одуванчики”. Спочатку він працював на території тимчасово окупованої Донеччини, але віднедавна діяльність його розширилася і на Луганщину. Поширити

ЦНС звертає увагу на те, що під виглядом всебічної допомоги дітям з тяжкими (у тому числі онкологічними) захворюваннями, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування ворог створює базу для подальшого переселення маленьких українців у країну-агресорку.

Що важливо розуміти, дії російських окупантів є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про права дитини, яка захищає дітей від насильницького переміщення та відділення від сімей.

Припинити ці злочини можна тільки після повної деокупації українських земель, — наголошує Центр національного спротиву. Поширити

Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.