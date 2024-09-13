Як попереджає Центр національного спротиву, російські окупанти організовують примусове вивезення хворих дітей з хоспісу на тимчасово окупованих територіях України.
Головні тези:
- Росія використовує нові схеми викрадення українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
- Окупанти намагаються легалізувати свою діяльність через псевдогуманітарні заходи під назвою “евакуація” та “реабілітація”.
- Дії Росії є порушенням міжнародного права та Конвенції ООН про права дитини.
Росіяни продовжують активно викрадати українських дітей
Що важливо розуміти, свої нові схеми колаборанти називають “евакуацією” або “реабілітацією”, намагаючись створити видимість законності та гуманізму своїх дій.
ЦНС звертає увагу на те, що під виглядом всебічної допомоги дітям з тяжкими (у тому числі онкологічними) захворюваннями, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування ворог створює базу для подальшого переселення маленьких українців у країну-агресорку.
Що важливо розуміти, дії російських окупантів є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про права дитини, яка захищає дітей від насильницького переміщення та відділення від сімей.
Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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