Полковник армии РФ получил подозрение — он командовал ударом по Кривому Рогу
Категория
Украина
Дата публикации

Полковник армии РФ получил подозрение — он командовал ударом по Кривому Рогу

СБУ
Полковник армии РФ получил подозрение — он командовал ударом по Кривому Рогу
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Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому полковнику Олегу Скитскому. Он руководил ракетным ударом по гражданским объектам в Кривом Роге.

Главные тезисы

  • Полковник Олег Скитский получил подозрение за командование ударом по Кривому Рогу, приведшему к гибели гражданских лиц.
  • Он руководил ракетным ударом, в результате которого погибли 8 человек и был нанесен серьезный материальный ущерб.
  • СБУ установила причастность Скитского к другим обстрелам объектов в разных областях Украины и начала процесс привлечения его к ответственности.
  • Генералу РФ Кобылашу также объявлено подозрение за ракетный удар по Киеву, повлекший жертвы среди мирного населения.
  • Оба случая являются примерами военных преступлений, нарушающих международное право и нормы гуманитарного права.

Что известно о военном преступнике Скитском

По информации СБУ, Скитский занимает должность командира 121 тяжелого бомбардировочного авиаполка дальней авиации воздушно-космических сил РФ.

В начале лета 2023 он лично командовал воздушной атакой на склады частной компании в Кривом Роге В результате удара погибли 7 гражданских работников хозяйственного объекта и 1 местный житель.

Для осуществления атаки Скитский приказал привлечь несколько стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

Ракета Х-101 класса "воздух-земля" была выпущена одним из самолетов над акваторией Каспийского моря и попала в коммерческий состав.

На основании собранных доказательств СБУ заочно сообщила Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

Летом 2024 года СБУ установила причастность Скитского к обстрелам энергогенерирующих предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.

Его действия были квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору),

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение, повлекшее тяжкие последствия).

СБУ проводит комплексные мероприятия по привлечению Скитского к ответственности.

Генералу РФ Кобылашу объявили подозрение за ракетный удар по "Охматдету"

Согласно следствию, командующий дальней авиацией Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России отдал приказы, нарушающие законы и обычаи войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

26 июня 2022 года генерал-лейтенант приказал нанести ракетные удары по Киеву, в результате чего крылатые ракеты Х-101 попали в жилой комплекс "Львовский квартал".

Обстрел привел к гибели мужчины, ранения трех человек, среди которых была 7-летняя девочка. Был разрушен ряд квартир и нежилых помещений, повреждены автомобили.

Кроме того, установлено, что этот офицер причастен к ракетному удару по детской больнице "Охматдет", который состоялся 8 июля 2024 года.

За это преступление ему выдвинуто обвинение в нарушении законов и обычаев войны.

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