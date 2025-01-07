Полковник армии РФ получил подозрение — он командовал ударом по Кривому Рогу

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому полковнику Олегу Скитскому. Он руководил ракетным ударом по гражданским объектам в Кривом Роге.
Главные тезисы
- Полковник Олег Скитский получил подозрение за командование ударом по Кривому Рогу, приведшему к гибели гражданских лиц.
- Он руководил ракетным ударом, в результате которого погибли 8 человек и был нанесен серьезный материальный ущерб.
- СБУ установила причастность Скитского к другим обстрелам объектов в разных областях Украины и начала процесс привлечения его к ответственности.
- Генералу РФ Кобылашу также объявлено подозрение за ракетный удар по Киеву, повлекший жертвы среди мирного населения.
- Оба случая являются примерами военных преступлений, нарушающих международное право и нормы гуманитарного права.
Что известно о военном преступнике Скитском
По информации СБУ, Скитский занимает должность командира 121 тяжелого бомбардировочного авиаполка дальней авиации воздушно-космических сил РФ.
В начале лета 2023 он лично командовал воздушной атакой на склады частной компании в Кривом Роге В результате удара погибли 7 гражданских работников хозяйственного объекта и 1 местный житель.
Для осуществления атаки Скитский приказал привлечь несколько стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.
Ракета Х-101 класса "воздух-земля" была выпущена одним из самолетов над акваторией Каспийского моря и попала в коммерческий состав.
На основании собранных доказательств СБУ заочно сообщила Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).
Летом 2024 года СБУ установила причастность Скитского к обстрелам энергогенерирующих предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.
Его действия были квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору),
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение, повлекшее тяжкие последствия).
СБУ проводит комплексные мероприятия по привлечению Скитского к ответственности.
Генералу РФ Кобылашу объявили подозрение за ракетный удар по "Охматдету"
Согласно следствию, командующий дальней авиацией Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России отдал приказы, нарушающие законы и обычаи войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
26 июня 2022 года генерал-лейтенант приказал нанести ракетные удары по Киеву, в результате чего крылатые ракеты Х-101 попали в жилой комплекс "Львовский квартал".
Обстрел привел к гибели мужчины, ранения трех человек, среди которых была 7-летняя девочка. Был разрушен ряд квартир и нежилых помещений, повреждены автомобили.
Кроме того, установлено, что этот офицер причастен к ракетному удару по детской больнице "Охматдет", который состоялся 8 июля 2024 года.
За это преступление ему выдвинуто обвинение в нарушении законов и обычаев войны.
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