Генералу РФ заочно сообщили о подозрении — он приказал применить химоружие против ВСУ

СБУ заочно объявила подозрение начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову. Именно он был ответственен за применение оккупантами химического оружия против ВСУ на восточном и южном фронтах.

Что известно о применении РФ химического оружия против украинских бойцов

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано более 4800 случаев использования оккупантами запрещенных химических боеприпасов.

В частности, применялись гранаты "К-1 " с отравляющими веществами CS и CN.

Согласно Конвенции о запрещении химического оружия от 1993 года, использование этих веществ запрещено.

Ядовитые вещества поражают слизистые, глаза и дыхательные пути, заставляя украинских военных оставлять свои позиции под вражеским обстрелом.

Российские войска используют боеприпасы с химическими веществами, сбрасывая их с помощью FPV-дронов. Чаще всего такие атаки происходят на наиболее напряженных направлениях, прикрываясь плотным артиллерийским огнем. Поделиться

Более 2 000 украинских военнослужащих с химическими поражениями были госпитализированы в медицинские учреждения Украины.

СБУ задокументировала случаи использования запрещенных боеприпасов. Образцы гранат и почвы были переданы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ). Результаты анализов в двух независимых лабораториях подтвердили применение запрещенных веществ.

Что известно о подозрении генералу РФ Кириллову

На основании этих доказательств Кириллову выдвинули подозрение по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).