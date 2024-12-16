Генералу РФ заочно повідомили про підозру — він наказав застосувати хімзброю проти ЗСУ

СБУ заочно оголосила підозру начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ, генерал-лейтенанту Ігорю Кіріллову. Саме він був відповідальний за застосування окупантами хімічної зброї проти ЗСУ на східному та південному фронтах

Що відомо про застосовування РФ хімічної зброї проти українських бійців

Як зазначається, з початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано понад 4 800 випадків використання окупантами заборонених хімічних боєприпасів.

Зокрема, застосовувалися гранати "К-1" з отруйними речовинами CS і CN.

Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї від 1993 року, використання цих речовин є забороненим.

Отруйні речовини вражають слизові оболонки, очі та дихальні шляхи, змушуючи українських військових залишати свої позиції під ворожим обстрілом.

Російські війська використовують боєприпаси з хімічними речовинами, скидаючи їх за допомогою FPV-дронів.Найчастіше такі атаки відбуваються на найбільш напружених напрямках, прикриваючись щільним артилерійським вогнем. Поширити

Понад 2 000 українських військовослужбовців з хімічними ураженнями були госпіталізовані до медичних закладів України.

СБУ задокументувала випадки використання заборонених боєприпасів. Зразки гранат і ґрунту були передані до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Результати аналізів у двох незалежних лабораторіях підтвердили факт застосування заборонених речовин.

Що відомо про підозру генералу РФ Кіріллову

На підставі цих доказів Кіріллову висунули підозру за статтею про воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).