РФ у грудні зазнала найбільших втрат у війні проти України — розвідка Британії

Втрати Росії у війні проти України досягли нового місячного максимуму в грудні 2024 року, переважно через піхотні атаки. Зниження втрат найближчим часом не прогнозується.

Скільки ЗСУ знищили солдатів РФ протягом грудня 2024 року

За даними британської розвідки, грудень 2024 року став найдорожчим місяцем для російських військ із початку війни. Генеральний штаб України повідомив про 48 670 втрат серед російських військових за цей період.

У листопаді 2024 року втрати росіян становили 45 680 осіб, а грудень став шостим місяцем поспіль із зростанням кількості втрат.

У 2024 році Росія втратила 429 660 осіб (вбитими і пораненими), що суттєво перевищує показник 2023 року — 252 940 втрат .

Від початку війни Росія втратила понад 790 000 військових, згідно з даними Генштабу України.

Середньодобові втрати російської армії у грудні 2024 року досягли нового максимуму — 1570 осіб на день, що є найвищим показником за весь період війни.

19 грудня 2024 року став рекордним днем із 2200 втратами серед російських військ.

Міністерство оборони Великої Британії зазначає, що у січні 2025 року високий рівень втрат, найімовірніше, збережеться через інтенсивні піхотні атаки на кількох напрямках. Поширити

Росія втратила у війні проти України вже понад 800 тис військових

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1970 російських загарбників (загалом 800 010 військових), а з техніки знищено: