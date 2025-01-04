Зеленський заявив про шалені втрати армії РФ на Курщині за два дні

Протягом двох останніх днів українські військові знищили в Курській області, а саме в районі села Махновка, до батальйону солдатів КНДР і десантників РФ. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

Росія втратила до батальйону солдатів на Курщині — Зеленський

4 січня головнокомандувач Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті, де по всій лінії тривають жорсткі бої.

Головком доповів також по ситуації в Курській області. У боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно. Володимир Зеленський Президент України

Найбільш гаряче на Покровському напрямку, зауважив президент.

Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей у штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта. Поширити

Зеленський відзначив за професійні та результативні дії наших воїнів Сил спеціальних операцій і 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду.

Українські захисники знову врятували Харків, Суми та Запоріжжя

Сили оборони України у 2024 році не допустили захоплення російськими окупантами Харкова, Сум та Запоріжжя.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський під час першого свого інтервʼю у 2025 році.

За його словами, йдеться про дії Сил оборони України восени та взимку 2024 року.