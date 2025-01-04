Зеленський заявив про шалені втрати армії РФ на Курщині за два дні

Протягом двох останніх днів українські військові знищили в Курській області, а саме в районі села Махновка, до батальйону солдатів КНДР і десантників РФ. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Згідно з повідомленням президента Зеленського, російська армія втратила значну кількість солдат у зоні бойових дій у районі села Махновка.
- Володимир Зеленський відзначив мужність та професіоналізм українських військових, які ефективно протистоять окупаційним силам на Покровському напрямку.
- Силові підрозділи України продовжують активно захищати свої позиції та завдають значних втрат противнику, змушуючи того витрачати все більше людей у штурмах.
Росія втратила до батальйону солдатів на Курщині — Зеленський
4 січня головнокомандувач Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті, де по всій лінії тривають жорсткі бої.
Найбільш гаряче на Покровському напрямку, зауважив президент.
Зеленський відзначив за професійні та результативні дії наших воїнів Сил спеціальних операцій і 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду.
Українські захисники знову врятували Харків, Суми та Запоріжжя
Сили оборони України у 2024 році не допустили захоплення російськими окупантами Харкова, Сум та Запоріжжя.
Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський під час першого свого інтервʼю у 2025 році.
За його словами, йдеться про дії Сил оборони України восени та взимку 2024 року.
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