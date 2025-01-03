Російський терор. Зеленський висловився щодо атак проти України за 3 дні

Російська армія вже тільки за перші три дні 2025 року застосувала проти України понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних.

Зеленський назвав російським терором атаки проти України

Значну частину нашим воїнам вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ. Але, на жаль, були влучання, є і поранені, і загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Окрім цього, щоденно — удари російськими керованими авіабомбами.

На його думку, “такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів — від "петріотів" до мобільних вогневих груп”.

Потрібно постійно поповнювати запас протиракет для ППО. Потрібно постійно збільшувати спроможність мобільних вогневих груп. Я вдячний усім партнерам, які допомагають. Поширити

Глава держави поінформував про підготовку до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності української протиповітряної оборони.

Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений, — додав Президент.

ПС ЗСУ збили три російських ракети

За даними Повітряних сил, 2 січня з 12:00 до 20:00 противник завдав ударів ракетами різних типів:

5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Курській області;

3-ма балістичними ракетами «Іскандер-М» по Чернігівській області;

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровській області.

А також атакував 32-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.