Российский террор. Зеленский высказался по поводу атак против Украины за 3 дня

Российская армия уже только за первые три дня 2025 года применила против Украины более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.

Зеленский назвал российским террором атаки против Украины

Значительную часть нашим воинам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ. Но, к сожалению, были попадания, есть и раненые, и погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Кроме этого, ежедневно удары российскими управляемыми авиабомбами.

По его мнению, такой российский террор, который не теряет интенсивности, требует и от нас, и от всех партнеров не уменьшать активности в развитии нашего воздушного щита, всех его системных элементов — от "петриотов" до мобильных огневых групп".

Необходимо постоянно пополнять запас противоракет для ПВО. Поделиться

Глава государства проинформировал о подготовке к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности украинской противовоздушной обороны.

График соответствующей работы уже предварительно согласован, — добавил Президент.

ПС ВСУ сбили три российских ракеты

По данным Воздушных сил, 2 января с 12:00 до 20:00 противник нанес удары ракетами разных типов:

5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Курской области;

3 баллистическими ракетами «Искандер-М» по Черниговской области;

тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области.

А также атаковал 32 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления.