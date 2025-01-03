Российский террор. Зеленский высказался по поводу атак против Украины за 3 дня
Категория
Украина
Дата публикации

Российский террор. Зеленский высказался по поводу атак против Украины за 3 дня

Владимир Зеленский
Зеленский
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Российская армия уже только за первые три дня 2025 года применила против Украины более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.

Главные тезисы

  • Российская армия применила более 300 ударных дронов и 20 ракет в нападении на Украину за три дня.
  • Президент Украины Зеленский назвал атаки России террором и выразил соболезнования семьям погибших, призывая усилить противовоздушную оборону.
  • Украина сосредотачивается на строительстве противовоздушного щита и обеспечении запасами противоракет для ПВО в ответ на российские атаки.

Зеленский назвал российским террором атаки против Украины

Значительную часть нашим воинам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ. Но, к сожалению, были попадания, есть и раненые, и погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Кроме этого, ежедневно удары российскими управляемыми авиабомбами.

По его мнению, такой российский террор, который не теряет интенсивности, требует и от нас, и от всех партнеров не уменьшать активности в развитии нашего воздушного щита, всех его системных элементов — от "петриотов" до мобильных огневых групп".

Необходимо постоянно пополнять запас противоракет для ПВО.

Глава государства проинформировал о подготовке к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности украинской противовоздушной обороны.

График соответствующей работы уже предварительно согласован, — добавил Президент.

ПС ВСУ сбили три российских ракеты

По данным Воздушных сил, 2 января с 12:00 до 20:00 противник нанес удары ракетами разных типов:

  • 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Курской области;

  • 3 баллистическими ракетами «Искандер-М» по Черниговской области;

  • тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области.

А также атаковал 32 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления.

По состоянию на 20:00 были сбиты три ракеты и 13 вражеских дронов. Еще 19 беспилотников — локационно потерянные.

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