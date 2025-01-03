Российский террор. Зеленский высказался по поводу атак против Украины за 3 дня

Российская армия уже только за первые три дня 2025 года применила против Украины более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.
Главные тезисы
- Российская армия применила более 300 ударных дронов и 20 ракет в нападении на Украину за три дня.
- Президент Украины Зеленский назвал атаки России террором и выразил соболезнования семьям погибших, призывая усилить противовоздушную оборону.
- Украина сосредотачивается на строительстве противовоздушного щита и обеспечении запасами противоракет для ПВО в ответ на российские атаки.
Зеленский назвал российским террором атаки против Украины
Значительную часть нашим воинам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ. Но, к сожалению, были попадания, есть и раненые, и погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Кроме этого, ежедневно удары российскими управляемыми авиабомбами.
По его мнению, такой российский террор, который не теряет интенсивности, требует и от нас, и от всех партнеров не уменьшать активности в развитии нашего воздушного щита, всех его системных элементов — от "петриотов" до мобильных огневых групп".
Глава государства проинформировал о подготовке к встречам и переговорам на следующей неделе ради большей прочности украинской противовоздушной обороны.
График соответствующей работы уже предварительно согласован, — добавил Президент.
ПС ВСУ сбили три российских ракеты
По данным Воздушных сил, 2 января с 12:00 до 20:00 противник нанес удары ракетами разных типов:
5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Курской области;
3 баллистическими ракетами «Искандер-М» по Черниговской области;
тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области.
А также атаковал 32 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления.
По состоянию на 20:00 были сбиты три ракеты и 13 вражеских дронов. Еще 19 беспилотников — локационно потерянные.
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