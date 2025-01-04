Зеленский заявил о безумных потерях армии РФ на Курщине за два дня

В течение двух последних дней украинские военные уничтожили в Курской области, а именно в районе села Махновка, в батальон солдат КНДР и десантников РФ. Об этом в вечернем видеообращении сообщил Владимир Зеленский.

Россия потеряла в батальон солдат на Курщине — Зеленский

4 января главнокомандующий Александр Сырский доложил президенту о ситуации на фронте, где по всей линии продолжаются жесткие бои.

Главком доложил также о ситуации в Курской области. В боях сегодня и вчера в районе только одной деревни Махновка на Курщине российская армия потеряла в батальон пехоты северокорейских солдат и русских десантников. И это ощутимо. Владимир Зеленский Президент Украины

Наиболее горячо на Покровском направлении, заметил президент.

Оккупант продолжает тратить бешеное количество своих людей в штурмах. И я благодарю каждого нашего подразделения, всех наших бригад, которые защищают украинские позиции и обеспечивают уничтожение оккупанта. Поделиться

Зеленский отметил профессиональные и результативные действия наших воинов Сил специальных операций и 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

Украинские защитники снова спасли Харьков, Сумы и Запорожье

Силы обороны Украины в 2024 году не допустили захвата российскими оккупантами Харькова, Сум и Запорожья.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский во время первого своего интервью в 2025 году.

По его словам, речь идет о действиях Сил обороны Украины осенью и зимой 2024 года.