Зеленский заявил о безумных потерях армии РФ на Курщине за два дня

В течение двух последних дней украинские военные уничтожили в Курской области, а именно в районе села Махновка, в батальон солдат КНДР и десантников РФ. Об этом в вечернем видеообращении сообщил Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили батальон солдат КНДР и десантников РФ на Курщине за два дня.
- Президент Зеленский отметил мужество и профессионализм украинских военных, успешно противостоящих оккупационным силам.
- Российская армия потеряла значительное количество солдат в зоне боевых действий в регионе села Махновка.
Россия потеряла в батальон солдат на Курщине — Зеленский
4 января главнокомандующий Александр Сырский доложил президенту о ситуации на фронте, где по всей линии продолжаются жесткие бои.
Наиболее горячо на Покровском направлении, заметил президент.
Зеленский отметил профессиональные и результативные действия наших воинов Сил специальных операций и 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.
Украинские защитники снова спасли Харьков, Сумы и Запорожье
Силы обороны Украины в 2024 году не допустили захвата российскими оккупантами Харькова, Сум и Запорожья.
Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский во время первого своего интервью в 2025 году.
По его словам, речь идет о действиях Сил обороны Украины осенью и зимой 2024 года.
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