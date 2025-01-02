Украина поможет стабилизировать ситуацию в Сирии. Зеленский провел спецсовещание

Украина будет способствовать стабилизации ситуации в Сирии после падения режима Башара Асада, обеспечивая поставку украинского зерна для сирийских граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Сирии

Как отмечается, президент провел совещание по ситуации в Сирии, заслушав доклады министров иностранных дел и аграрной политики об их визите в Сирию.

На обсуждение вынесли результаты переговоров в Дамаске, а также перспективы сотрудничества и безопасности.

Украина приложит все усилия для стабилизации ситуации в Сирии. Мы настроим программу "Зерно из Украины" для сотрудничества с сирийской администрацией и международными партнерами, готовыми поддержать эту инициативу. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент также подчеркнул, что Украина будет активно коммуникировать с европейскими странами и США, чтобы обеспечить максимальную поддержку Сирии.

Больше стабильности на Ближнем Востоке означает больше мира и возможностей для торговли для всех наших партнеров, подчеркнул Зеленский. Поделиться

Новые власти Сирии требуют от Путина полностью вывести свои войска

Оппозиционные силы Сирии, недавно свергшие режим Башара Асада, хотят, чтобы Кремль полностью вывел военный контингент с территории страны.

Что важно понимать, это касается баз в Хмеймиме и Тартусе, а крайний срок намечен на 20 февраля 2025 года.

Согласно данным ГУР, часть окупантов РФ застряла в открытом море из-за поломки грузового судна Sparta, которое использовалось для эвакуации техники и вооружения из Сирии.

Судно Sparta испытало техническую неисправность во время движения — вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж пытается устранить проблему, но пока судно дрейфует в открытом море недалеко от Португалии. Поделиться

Также недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас, некоторые лидеры Евросоюза настаивают на том, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.