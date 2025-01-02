Украина поможет стабилизировать ситуацию в Сирии. Зеленский провел спецсовещание

Украина будет способствовать стабилизации ситуации в Сирии после падения режима Башара Асада, обеспечивая поставку украинского зерна для сирийских граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил развивать программу поставок украинского зерна в Сирию для поддержки ее народа после падения режима Асада.
- Украина планирует сотрудничать с сирийской администрацией и международными партнерами в рамках программы "Зерно из Украины" для достижения стабилизации ситуации в Сирии.
- Новые власти Сирии требуют от России полного вывода ее войск из страны, включая базы в Хмеймиме и Тартусе до 20 февраля 2025 года.
- Глава Европейской дипломатии и лидеры Евросоюза настаивают на освобождении Сирии от российского военного присутствия ради стабильности в регионе.
- Поломка грузового судна Sparta вызвала технические трудности для окупантов РФ в выводе техники и вооружения из Сирии, что затрудняет их присутствие в стране.
Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Сирии
Как отмечается, президент провел совещание по ситуации в Сирии, заслушав доклады министров иностранных дел и аграрной политики об их визите в Сирию.
На обсуждение вынесли результаты переговоров в Дамаске, а также перспективы сотрудничества и безопасности.
Президент также подчеркнул, что Украина будет активно коммуникировать с европейскими странами и США, чтобы обеспечить максимальную поддержку Сирии.
Новые власти Сирии требуют от Путина полностью вывести свои войска
Оппозиционные силы Сирии, недавно свергшие режим Башара Асада, хотят, чтобы Кремль полностью вывел военный контингент с территории страны.
Что важно понимать, это касается баз в Хмеймиме и Тартусе, а крайний срок намечен на 20 февраля 2025 года.
Согласно данным ГУР, часть окупантов РФ застряла в открытом море из-за поломки грузового судна Sparta, которое использовалось для эвакуации техники и вооружения из Сирии.
Также недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас, некоторые лидеры Евросоюза настаивают на том, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.
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