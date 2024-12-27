Зеленский сообщил о масштабной помощи Украины для Сирии

По словам главы государства Владимира Зеленского, в Сирию отправлен груз с украинской пшеничной мукой общим весом 500 тонн.
Главные тезисы
- Гуманитарная помощь рассчитана на 33 250 семей или 167 000 человек и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.
- Президент Украины выступил за поддержку сирийского народа в трудные для него времена.
- Оппозиционные силы в Сирии требуют вывода всех войск России.
Украина решила поддержать Сирию
Глава государства официально подтвердил, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей или 167 000 человек.
Что важно понимать, каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.
Кроме того, украинский лидер пожелал Сирии и ее народу безопасности, стабильности и обновления.
Новые власти Сирии требуют от Путина полностью вывести свои войска
Оппозиционные силы Сирии, недавно свергшие режим Башара Асада, хотят, чтобы Кремль полностью вывел военный контингент с территории страны.
Что важно понимать, это касается баз в Хмеймиме и Тартусе, а крайний срок намечен на 20 февраля 2025 года.
Согласно данным ГУР, часть окупантов РФ застряла в открытом море из-за поломки грузового судна Sparta, которое использовалось для эвакуации техники и вооружения из Сирии.
Также недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас, некоторые лидеры Евросоюза настаивают на том, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.
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