По словам главы государства Владимира Зеленского, в Сирию отправлен груз с украинской пшеничной мукой общим весом 500 тонн.

Украина решила поддержать Сирию

Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в трудное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже по пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства официально подтвердил, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей или 167 000 человек.

Что важно понимать, каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.

Кроме того, украинский лидер пожелал Сирии и ее народу безопасности, стабильности и обновления.

Мы знаем истинную ценность этих вещей, подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

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Новые власти Сирии требуют от Путина полностью вывести свои войска

Оппозиционные силы Сирии, недавно свергшие режим Башара Асада, хотят, чтобы Кремль полностью вывел военный контингент с территории страны.

Что важно понимать, это касается баз в Хмеймиме и Тартусе, а крайний срок намечен на 20 февраля 2025 года.

Согласно данным ГУР, часть окупантов РФ застряла в открытом море из-за поломки грузового судна Sparta, которое использовалось для эвакуации техники и вооружения из Сирии.

Судно Sparta испытало техническую неисправность во время движения — вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж пытается устранить проблему, но пока судно дрейфует в открытом море недалеко от Португалии. Поделиться

Также недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас, некоторые лидеры Евросоюза настаивают на том, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.