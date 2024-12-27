Зеленский сообщил о масштабной помощи Украины для Сирии
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Экономика
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Зеленский сообщил о масштабной помощи Украины для Сирии

Владимир Зеленский
Зеленский
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По словам главы государства Владимира Зеленского, в Сирию отправлен груз с украинской пшеничной мукой общим весом 500 тонн.

Главные тезисы

  • Гуманитарная помощь рассчитана на 33 250 семей или 167 000 человек и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.
  • Президент Украины выступил за поддержку сирийского народа в трудные для него времена.
  • Оппозиционные силы в Сирии требуют вывода всех войск России.

Украина решила поддержать Сирию

Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в трудное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже по пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства официально подтвердил, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей или 167 000 человек.

Что важно понимать, каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.

Кроме того, украинский лидер пожелал Сирии и ее народу безопасности, стабильности и обновления.

Мы знаем истинную ценность этих вещей, подчеркнул Владимир Зеленский.

Фото: скриншот

Новые власти Сирии требуют от Путина полностью вывести свои войска

Оппозиционные силы Сирии, недавно свергшие режим Башара Асада, хотят, чтобы Кремль полностью вывел военный контингент с территории страны.

Что важно понимать, это касается баз в Хмеймиме и Тартусе, а крайний срок намечен на 20 февраля 2025 года.

Согласно данным ГУР, часть окупантов РФ застряла в открытом море из-за поломки грузового судна Sparta, которое использовалось для эвакуации техники и вооружения из Сирии.

Судно Sparta испытало техническую неисправность во время движения — вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж пытается устранить проблему, но пока судно дрейфует в открытом море недалеко от Португалии.

Также недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас, некоторые лидеры Евросоюза настаивают на том, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.

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