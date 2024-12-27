ЕС готовит санкции против теневого флота России, перевозящего нефть страны-агрессора в обход западных ограничений.
Главные тезисы
- ЕС готовится ввести санкции против теневого флота России, перевозящего нефть в обход западных ограничений
- Повреждения подводных кабелей в Балтийском море привели к усилению защиты коммуникаций и патрулированию
- Планы ЕС включают улучшенный обмен информацией, новые технологии обнаружения и сотрудничество для предотвращения подобных инцидентов
- Еврокомиссия и верховный представитель ЕС готовят меры, включая санкции против теневого флота РФ
- Последние инциденты с участием кораблей теневого флота РФ вызывают реакцию стран и расследование
Что известно о подготовке ЕС новых санкций против теневого флота РФ
В совместном заявлении Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по внешней политике осуждаются атаки на критическую инфраструктуру ЕС, включая недавние инциденты по повреждению подводных кабелей в Балтийском море.
В ответ на эти инциденты блок намерен усилить усилия по защите подводных кабелей, включая улучшенный обмен информацией, новые технологии обнаружения, а также возможности подводного ремонта и международное сотрудничество.
Что известно о последних инцидентах с участием кораблей теневого флота РФ
18 ноября Подводный кабель связи Финляндии с Германией был разорван, расследование причин разрыва продолжается.
Эстония с утра 27 декабря привлечет патрульные корабли ВМС для охраны подводного кабеля Estlink 1, обеспечивающего энергетические связи между Эстонией и Финляндией.
Днем 25 декабря стало известно об аварийном выключении подводного кабеля EstLink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии, по неизвестным причинам. Впоследствии в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи, из-за чего правительство срочно собралось на заседание.
26 декабря в Финляндии объявили, что Estlink 2, скорее всего, поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России, также отмечалось, что правоохранители зашли на борт этого танкера для следственных действий.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-