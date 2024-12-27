Что известно о подготовке ЕС новых санкций против теневого флота РФ

В совместном заявлении Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по внешней политике осуждаются атаки на критическую инфраструктуру ЕС, включая недавние инциденты по повреждению подводных кабелей в Балтийском море.

Подозреваемое судно является частью российского теневого флота, угрожающего безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции против этого флота, — отмечается в заявлении. Поделиться

Танкер теневого флота РФ

В ответ на эти инциденты блок намерен усилить усилия по защите подводных кабелей, включая улучшенный обмен информацией, новые технологии обнаружения, а также возможности подводного ремонта и международное сотрудничество.

Что известно о последних инцидентах с участием кораблей теневого флота РФ

18 ноября Подводный кабель связи Финляндии с Германией был разорван, расследование причин разрыва продолжается.

Эстония с утра 27 декабря привлечет патрульные корабли ВМС для охраны подводного кабеля Estlink 1, обеспечивающего энергетические связи между Эстонией и Финляндией.

Конечно, следствие должно выяснить все детали разрыва кабеля Estlink 2 и кабелей связи, но наша задача — немедленно послать четкий сигнал, что мы готовы защищать связь между Эстонией и Финляндией и военными средствами, — отметил глава Минобороны Эстонии Ханно. Певкур. Поделиться

Днем 25 декабря стало известно об аварийном выключении подводного кабеля EstLink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии, по неизвестным причинам. Впоследствии в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи, из-за чего правительство срочно собралось на заседание.

26 декабря в Финляндии объявили, что Estlink 2, скорее всего, поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России, также отмечалось, что правоохранители зашли на борт этого танкера для следственных действий.