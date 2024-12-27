ЄС готує санкції проти тіньового флоту Росії, який перевозить нафту країни-агресорки в обхід західних обмежень.
Головні тези:
- ЄС готує нові санкції проти тіньового флоту Росії через пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.
- Тіньовий флот РФ загрожує безпеці та навколишньому середовищу, фінансуючи військовий бюджет країни-агресорки.
- ЄС планує посилити захист підводних кабелів та співпрацювати міжнародно для запобігання подібним інцидентам.
- Останні інциденти з пошкодженням кабелів зв'язку викликали реакцію країн та намір захищати енергетичні зв'язки військовими засобами.
- Уряди розслідують причини розривів кабелів та вживають заходів для забезпечення безпеки підводних комунікацій.
Що відомо про підготовку ЄС нових санкцій проти тіньового флоту РФ
У спільній заяві Єврокомісії та верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики засуджуються атаки на критичну інфраструктуру ЄС, включно з нещодавніми інцидентами з пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.
У відповідь на ці інциденти блок має намір посилити зусилля захисту підводних кабелів, включаючи покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародне співробітництво.
Що відомо про останні інциденти за участю кораблів тіньового флоту РФ
18 листопада Підводний кабель зв'язку Фінляндії з Німеччиною було розірвано, розслідування причин розриву триває.
Естонія від ранку 27 грудня залучить патрульні кораблі ВМС для охорони підводного кабелю Estlink 1, який забезпечує енергетичні зв'язки між Естонією і Фінляндією.
Вдень 25 грудня стало відомо про аварійне вимкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, з невідомих причин. Згодом в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку, через що уряд терміново зібрався на засідання.
26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, також зазначалося, що правоохоронці зайшли на борт цього танкера для слідчих дій.
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