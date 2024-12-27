ЄС готує санкції проти тіньового флоту Росії, який перевозить нафту країни-агресорки в обхід західних обмежень.

Що відомо про підготовку ЄС нових санкцій проти тіньового флоту РФ

У спільній заяві Єврокомісії та верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики засуджуються атаки на критичну інфраструктуру ЄС, включно з нещодавніми інцидентами з пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

Підозрюване судно є частиною російського тіньового флоту, який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, водночас фінансуючи військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включаючи санкції, проти цього флоту, — зазначається у заяві. Поширити

Танкер тіньового флоту РФ

У відповідь на ці інциденти блок має намір посилити зусилля захисту підводних кабелів, включаючи покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародне співробітництво.

Що відомо про останні інциденти за участю кораблів тіньового флоту РФ

18 листопада Підводний кабель зв'язку Фінляндії з Німеччиною було розірвано, розслідування причин розриву триває.

Естонія від ранку 27 грудня залучить патрульні кораблі ВМС для охорони підводного кабелю Estlink 1, який забезпечує енергетичні зв'язки між Естонією і Фінляндією.

Звичайно, слідство має з'ясувати всі деталі розриву кабелю Estlink 2 і кабелів зв'язку, але наше завдання — негайно послати чіткий сигнал, що ми готові захищати зв'язок між Естонією і Фінляндією також і військовими засобами, — зазначив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур. Поширити

Вдень 25 грудня стало відомо про аварійне вимкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, з невідомих причин. Згодом в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку, через що уряд терміново зібрався на засідання.

26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, також зазначалося, що правоохоронці зайшли на борт цього танкера для слідчих дій.