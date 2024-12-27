ЄС готує нові санкції проти тіньового флоту РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС готує нові санкції проти тіньового флоту РФ

Єврокомісія
Тіньовий флот РФ

ЄС готує санкції проти тіньового флоту Росії, який перевозить нафту країни-агресорки в обхід західних обмежень. 

Головні тези:

  • ЄС готує нові санкції проти тіньового флоту Росії через пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.
  • Тіньовий флот РФ загрожує безпеці та навколишньому середовищу, фінансуючи військовий бюджет країни-агресорки.
  • ЄС планує посилити захист підводних кабелів та співпрацювати міжнародно для запобігання подібним інцидентам.
  • Останні інциденти з пошкодженням кабелів зв'язку викликали реакцію країн та намір захищати енергетичні зв'язки військовими засобами.
  • Уряди розслідують причини розривів кабелів та вживають заходів для забезпечення безпеки підводних комунікацій.

Що відомо про підготовку ЄС нових санкцій проти тіньового флоту РФ

У спільній заяві Єврокомісії та верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики засуджуються атаки на критичну інфраструктуру ЄС, включно з нещодавніми інцидентами з пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

Підозрюване судно є частиною російського тіньового флоту, який загрожує безпеці та навколишньому середовищу, водночас фінансуючи військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включаючи санкції, проти цього флоту, — зазначається у заяві.

ЄС готує санкції проти тіньового флоту РФ
Танкер тіньового флоту РФ

У відповідь на ці інциденти блок має намір посилити зусилля захисту підводних кабелів, включаючи покращений обмін інформацією, нові технології виявлення, а також можливості підводного ремонту та міжнародне співробітництво.

Що відомо про останні інциденти за участю кораблів тіньового флоту РФ

18 листопада Підводний кабель зв'язку Фінляндії з Німеччиною було розірвано, розслідування причин розриву триває.

Естонія від ранку 27 грудня залучить патрульні кораблі ВМС для охорони підводного кабелю Estlink 1, який забезпечує енергетичні зв'язки між Естонією і Фінляндією.

Звичайно, слідство має з'ясувати всі деталі розриву кабелю Estlink 2 і кабелів зв'язку, але наше завдання — негайно послати чіткий сигнал, що ми готові захищати зв'язок між Естонією і Фінляндією також і військовими засобами, — зазначив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур.

Вдень 25 грудня стало відомо про аварійне вимкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, з невідомих причин. Згодом в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку, через що уряд терміново зібрався на засідання.  

26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, також зазначалося, що правоохоронці зайшли на борт цього танкера для слідчих дій.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Санкції не завадили Росії збільшити власний тіньовий флот для перевезення нафти
Тіньовий флот РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Тіньовий нафтовий флот РФ вже спричинив розливи нафти по всьому світу
Тіньовий флот РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Тіньовий флот РФ та Ірану провокує загрозу екологічної катастрофи поблизу Малайзії
Танкер тіньвого флоту РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?