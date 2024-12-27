Авторитетное издание The Telegraph обратило внимание на то, что сбитие Россией упавшего в Казахстане самолета "Азербайджанских авиалиний" похоже на катастрофу рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", сбитого россиянами над Украиной 10 лет назад.

Россия совершает одни и те же преступления

Французский авиационный эксперт, говоривший на условиях анонимности, заявил, что авария в Актау на Рождество "напоминает" трагедию MH17, когда российские захватчики сбили пассажирский самолет ракетой "земля-воздух" над Донбассом. Тогда погибли 298 человек.

Как уже стало известно, самолет Embraer 190, совершавший рейс из Баку в Грозный, отклонился от маршрута по неизвестным причинам и разбился во время посадки в Актау.

В этой катастрофе погибли 38 человек, 29 удалось выжить.

На видео с места происшествия видно, как самолет резко падает и взрывается при столкновении с землей. На других кадрах зафиксированы повреждения самолета, в том числе отделившийся от крыльев фюзеляж и явные признаки влияния осколков. Поделиться

Согласно данным экспертов, обломки самолета имеют "значительные повреждения от осколков". По всей вероятности, причиной сбития борта могла стать ракета "земля-воздух", выпущенная российской системой ПВО "Панцирь-С" над Грозным.

Что важно понимать, в день катастрофы российские системы ПВО активно применялись для защиты от украинских беспилотников. Более того, российские аэропорты отказали самолету в аварийной посадке, после этого его направили в Актау.

Параллель с катастрофой МН17

Журналисты и западные эксперты обращают внимание на то, что это уже второй случай за последнее десятилетие, когда гражданский самолет был сбит ракетами российского производства.

Ни для кого не секрет, что MH17 был по ошибке идентифицирован пророссийскими силами как украинский военный самолет.

Этот борт был поражен ракетой "земля-воздух". Отверстия от осколков, обнаруженные на этом самолете, имеют схожесть с повреждениями Embraer 190.

Как считает эксперт Мэтью Бори из Osprey Flight Solutions, оба случая могли стать результатом ошибочной идентификации: