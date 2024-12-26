Авиакатастрофа в Казахстане. Системы РЭБ недалеко от российского Грозного заблокировали связь самолета

По предварительным выводам расследования авиакатастрофы, разбившийся в Казахстане самолет Embraer компании Azerbaijan Airlines сбили российские средства противовоздушной обороны. Также связь самолета была полностью парализована на подлете в столицу Чечни.
Главные тезисы
- Предварительные выводы расследования указывают на то, что самолет Embraer компании Azerbaijan Airlines был сбит российскими средствами ПВО.
- Связь самолета была заблокирована системами радиоэлектронной борьбы во время полета в столицу Чечни, Грозный.
- Изученные данные и гипотезы о сбитии самолета российским ПВО обсуждаются в рамках конфликта России и Украины.
- Компания Osprey Flight Solutions отмечает возможность сбивания самолета зенитным огнем на юго-западе России.
- Казахстанские и американские чиновники поддерживают версию о причастности российских сил ПВО к авиакатастрофе в Казахстане.
Азербайджанский самолет сбит российской ПВО
Такую информацию сообщили Reuters в четверг четыре источника, осведомленных о предварительных выводах азербайджанского расследования катастрофы.
Один из азербайджанских источников, знакомый с расследованием катастрофы, сообщил, что предварительные результаты показали, что самолет был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С». По словам источника, связь самолета была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному.
Три других источника подтвердили, что азербайджанское следствие пришло к такому же предварительному выводу.
26 декабря американский чиновник подтвердил Reuters первые признаки того, что самолет мог быть сбит российской системой ПВО. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, добавил, что в случае подтверждения этих показаний они будут свидетельствовать о безрассудстве России в ее вторжении в Украину.
Вице-премьер-министр Казахстана Канат Бозимбаев заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть тезис о том, что самолет сбили российские силы ПВО.
Компания Osprey Flight Solutions, занимающаяся вопросами авиационной безопасности, сообщила в среду авиакомпаниям, что кадры обломков и обстоятельства вокруг воздушного пространства на юго-западе России свидетельствуют о возможности того, что авиалайнер был сбит "некой формой зенитного огня".
Кроме того, отмечает издание, общедоступные данные отслеживания полетов ADS-B подтверждают, что азербайджанский самолет подвергся глушению GPS на протяжении всего полета над юго-западом России.
В Кремле, куда Reuters обратились с вопросом о том, был ли самолет сбит российскими средствами противовоздушной обороны, заявили, что комментировать это до завершения расследования было бы некорректно.
Неправильно строить гипотезы к выводам следствия, — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.
Авиатроща в Казахстане: что известно
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в российский Грозный, 25 декабря упал возле города Актау на западе Казахстана. На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли.
Казахстанские СМИ со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области сообщают, что на борту мог произойти взрыв. О взрыве говорят и выжившие во время аварии. происхождение непонятно.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил 25 декабря, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.
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