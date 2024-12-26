Авиакатастрофа в Казахстане. Системы РЭБ недалеко от российского Грозного заблокировали связь самолета

По предварительным выводам расследования авиакатастрофы, разбившийся в Казахстане самолет Embraer компании Azerbaijan Airlines сбили российские средства противовоздушной обороны. Также связь самолета была полностью парализована на подлете в столицу Чечни.

Азербайджанский самолет сбит российской ПВО

Такую информацию сообщили Reuters в четверг четыре источника, осведомленных о предварительных выводах азербайджанского расследования катастрофы.

Один из азербайджанских источников, знакомый с расследованием катастрофы, сообщил, что предварительные результаты показали, что самолет был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С». По словам источника, связь самолета была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному.

Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбыте азербайджанского самолета. Поделиться

Три других источника подтвердили, что азербайджанское следствие пришло к такому же предварительному выводу.

26 декабря американский чиновник подтвердил Reuters первые признаки того, что самолет мог быть сбит российской системой ПВО. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, добавил, что в случае подтверждения этих показаний они будут свидетельствовать о безрассудстве России в ее вторжении в Украину.

Вице-премьер-министр Казахстана Канат Бозимбаев заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть тезис о том, что самолет сбили российские силы ПВО.

Отвечая на вопрос о том, что российские средства ПВО сбили самолет, казахстанский транспортный прокурор региона, где упал самолет, сказал, что следствие еще не пришло к окончательному выводу. Поделиться

Компания Osprey Flight Solutions, занимающаяся вопросами авиационной безопасности, сообщила в среду авиакомпаниям, что кадры обломков и обстоятельства вокруг воздушного пространства на юго-западе России свидетельствуют о возможности того, что авиалайнер был сбит "некой формой зенитного огня".

Кроме того, отмечает издание, общедоступные данные отслеживания полетов ADS-B подтверждают, что азербайджанский самолет подвергся глушению GPS на протяжении всего полета над юго-западом России.

В Кремле, куда Reuters обратились с вопросом о том, был ли самолет сбит российскими средствами противовоздушной обороны, заявили, что комментировать это до завершения расследования было бы некорректно.

Неправильно строить гипотезы к выводам следствия, — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Авиатроща в Казахстане: что известно

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в российский Грозный, 25 декабря упал возле города Актау на западе Казахстана. На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли.

В Azerbaijan Airlines сначала сообщили, что по предварительной информации причиной инцидента стало столкновение самолета с птицами. Поделиться

Казахстанские СМИ со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области сообщают, что на борту мог произойти взрыв. О взрыве говорят и выжившие во время аварии. происхождение непонятно.