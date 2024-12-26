Авіатроща у Казахстані. Системи РЕБ неподалік російського Грозного заблокували зв'язок літака

За попередніми висновками розслідування авіакатастрофи, літак Embraer компанії Azerbaijan Airlines, який розбився в Казахстані, збили російські засоби протиповітряної оборони. Також зв'язок літака було повністю паралізовано на підльоті до столиці Чечні.

Азербайджанський літак збила російська ППО

Таку інформацію повідомили Reuters у четвер чотири джерела, обізнані з попередніми висновками азербайджанського розслідування катастрофи.

Одне з азербайджанських джерел, знайоме з розслідуванням катастрофи, повідомило, що попередні результати показали, що літак був збитий російською системою ППО «Панцир-С». За словами джерела, зв'язок літака був паралізований системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного.

Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Однак, враховуючи встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського літака. Поширити

Три інші джерела підтвердили, що азербайджанське слідство дійшло такого ж попереднього висновку.

26 грудня американський чиновник підтвердив Reuters перші ознаки того, що літак міг бути збитий російською системою ППО. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, додав, що в разі підтвердження цих свідчень, вони свідчитимуть про нерозважливість Росії у її вторгненні в Україну.

Віцепрем'єр-міністр Казахстану Канат Бозимбаєв заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати тезу про те, що літак збили російські сили ППО.

Відповідаючи на запитання про можливість того, що російські засоби ППО збили літак, казахстанський транспортний прокурор регіону, де впав літак, сказав, що слідство ще не дійшло остаточного висновку. Поширити

Компанія Osprey Flight Solutions, що займається питаннями авіаційної безпеки, повідомила в середу авіакомпаніям, що кадри уламків і обставини навколо повітряного простору на південному заході Росії свідчать про можливість того, що авіалайнер був збитий "якоюсь формою зенітного вогню".

Крім того, зазначає видання, загальнодоступні дані відстеження польотів ADS-B підтверджують, що азербайджанський літак зазнав глушіння GPS протягом усього польоту над південним заходом Росії.

У Кремлі, куди Reuters звернулися з питанням про те, чи літак був збитий російськими засобами протиповітряної оборони, заявили, що коментувати це до завершення розслідування було б некоректно.

Неправильно будувати гіпотези до висновків слідства, — сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Авіатроща у Казахстані: що відомо

Пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що прямував з Баку до російського Грозного, 25 грудня впав біля міста Актау на заході Казахстану. На борту літака перебувало 67 людей, 38 із них загинули.

В Azerbaijan Airlines спочатку повідомили, що за попередньою інформацією причиною інциденту стало зіткнення літака з птахами. Поширити

Казахстанські ЗМІ з посиланням на управління охорони здоров'я Мангістауської області повідомляють, що на борту міг статися вибух. Про вибух говорять і ті, що вижили під час аварії. На викладених у мережі знімках та відео з місця аварії в обшивці літака видно отвори, їхнє походження незрозуміле.