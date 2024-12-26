Пасажирський літак у Казахстані, що зазнав авіакатастрофи, ймовірно, був уражений ракетою з російського ЗРК.

Що відомо про ймовірне збиття пасажирського літака у Казахстані російським ЗРК

Внаслідок авіакатастрофи пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній", що летів рейсом з Баку до Грозного, загинуло щонайменше 38 осіб осіб.

Загалом на борту перебували 62 пасажири та п'ять членів екіпажу. Авіакатастрофа відбулась неподалік Актау у Казахстані. Вдалось врятувати 29 пасажирів літака.

Літак змінив курс у той час, коли пролітав над районом, де російські системи ППО останнім часом активні через атаки українських БпЛА.

Аналітики з компанії Osprey Flight Solutions за результатами вивчення відеозаписів і пошкоджень літака зазначають, що скоріш за все, літак був збитий російськими системами ППО.

За словами головного офіцера розвідки Osprey Метта Борі, відео уламків і обставини, пов’язані з середовищем безпеки повітряного простору на південному заході Росії, вказує на те, що літак був уражений якимось зенітним вогнем.

Літак був збитий російською системою протиповітряної оборони, — зазначив також представник РНБО України Андрій Коваленко. Поширити

Коваленко зазначив, що Росія мала закрити повітряний простір над Грозним, однак не зробила цього.

На що вказують попередні результати розслідування

Наразі спільне розслідування обставин авіакатастрофи проводять фахівці з Казахстану та Азербайджану.

"Азербайджанські авіалінії" припускають, що літак міг зіткнутися зі зграєю птахів, але експерти не підтверджують цю гіпотезу.

Президент Азербайджану зазначив, що рейс перенаправили через несприятливі погодні умови.

Буквально за 25 хвилин до запланованої посадки у Грозному екіпаж літака заявив про необхідність екстренної посадки в Актау. Через приблизно півгодини літак здійснив екстренне приземлення у полі неподалік від аеропорту.

За даними системи Flightradar24, у районі зафіксували інтенсивне глушіння сигналів GPS, що могло значно ускладнити політ.

За словами низки експертів, отвори на хвостовій частині літака, які можна побачити на кадрах з місця події, схожі на пошкодження від ракет або ЗРК.

Борі зазначив, що виявлені пошкодження не збігаються зі слідами від зіткнення з птахами.

Літак здійснював рейс над регіоном Північного Кавказу, у повітряному просторі якого останнім часом активно діють українські БпЛА.

За кілька годин до катастрофи Росія заявила про збиття безпілотника неподалік Владикавказу.

Загалом ситуація загострила питання безпеки цивільної авіації в регіоні. Компанія Osprey випустила попередження про зростання ризиків польотів у цьому районі, а "Азербайджанські авіалінії" тимчасово припинили рейси до Грозного та Махачкали.