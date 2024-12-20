Біля Москви вибухнув літак Ан-72 — відео

Як повідомляє Головне управління розвідки України, на аеродромі під Московою вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.
Головні тези:
- Вибухнув борт, який належав військово-морському флоту країни-агресорки.
- ГУР звертає увагу на те, що його вартість сягає близько 4,5 мільйона доларів.
ГУР розкрило деталі нової операції на території Росії
Згідно з даними української воєнної розвідки, 12 грудня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” у Московській області РФ прогримів потужний вибух.
ГУР повідомляє, що там здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72.
Що важливо розуміти, борт належав військово-морському флоту країни-агресорки Росії.
Українські розвідники звертають увагу на те, що приблизна вартість виведеного з ладу російського літака сягає близько 4,5 мільйона доларів.
Втрати армії РФ станом на 20 грудня 2024 року:
особового складу — близько 770 тис 420 (+2 тис 200) осіб / persons,
танків — 9 тис 584 (+8) од,
бойових броньованих машин — 19 тис 823 (+24) од,
артилерійських систем — 21 тис 220 (+42) од,
РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,
засоби ППО — 1 тис 27 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис 600 (+79),
крилаті ракети — 2 тис 943 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 тис 793 (+115) од,
спеціальна техніка — 3 тис 662 (+6)
Генштаб ЗСУ повідомляє, що 19 грудня ракетні війська та артилерія українських воїнів уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та ще дві інші важливі цілі противника.
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