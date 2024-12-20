Біля Москви вибухнув літак Ан-72 — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Біля Москви вибухнув літак Ан-72 — відео

ГУР
Ан-72

Як повідомляє Головне управління розвідки України, на аеродромі під Московою вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.

Головні тези:

  • Вибухнув борт, який належав військово-морському флоту країни-агресорки.
  • ГУР звертає увагу на те, що його вартість сягає близько 4,5 мільйона доларів.

ГУР розкрило деталі нової операції на території Росії

Згідно з даними української воєнної розвідки, 12 грудня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” у Московській області РФ прогримів потужний вибух.

ГУР повідомляє, що там здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72.

Що важливо розуміти, борт належав  військово-морському флоту країни-агресорки Росії.

Українські розвідники звертають увагу на те, що приблизна вартість виведеного з ладу російського літака сягає близько 4,5 мільйона доларів.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата, — йдеться в офіційній заяві розвідників.

Втрати армії РФ станом на 20 грудня 2024 року:

  • особового складу — близько 770 тис 420 (+2 тис 200) осіб / persons,

  • танків — 9 тис 584 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 19 тис 823 (+24) од,

  • артилерійських систем — 21 тис 220 (+42) од,

  • РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,

  • засоби ППО — 1 тис 27 (+1) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис 600 (+79),

  • крилаті ракети — 2 тис 943 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 31 тис 793 (+115) од,

  • спеціальна техніка — 3 тис 662 (+6)

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 19 грудня ракетні війська та артилерія українських воїнів уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та ще дві інші важливі цілі противника.

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