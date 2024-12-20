Біля Москви вибухнув літак Ан-72 — відео

Як повідомляє Головне управління розвідки України, на аеродромі під Московою вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.

ГУР розкрило деталі нової операції на території Росії

Згідно з даними української воєнної розвідки, 12 грудня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” у Московській області РФ прогримів потужний вибух.

ГУР повідомляє, що там здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72.

Що важливо розуміти, борт належав військово-морському флоту країни-агресорки Росії.

Українські розвідники звертають увагу на те, що приблизна вартість виведеного з ладу російського літака сягає близько 4,5 мільйона доларів.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата, — йдеться в офіційній заяві розвідників. Поширити

Втрати армії РФ станом на 20 грудня 2024 року:

особового складу — близько 770 тис 420 (+2 тис 200) осіб / persons,

танків — 9 тис 584 (+8) од,

бойових броньованих машин — 19 тис 823 (+24) од,

артилерійських систем — 21 тис 220 (+42) од,

РСЗВ — 1 тис 256 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис 27 (+1) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис 600 (+79),

крилаті ракети — 2 тис 943 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 31 тис 793 (+115) од,

спеціальна техніка — 3 тис 662 (+6)