Вблизи Москвы взорвался самолет Ан-72 — видео

Как сообщает Главное управление разведки Украины, на аэродроме под Московой взорвался военно-транспортный самолет Ан-72.

ГУР раскрыло детали новой операции на территории России

Согласно данным украинской военной разведки, 12 декабря 2024 года на аэродроме "Остафьево" в Московской области РФ прогремел мощный взрыв.

ГУР сообщает, что там сдетонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.

Что важно понимать, борт принадлежал военно-морскому флоту страны-агрессорки России.

Украинские разведчики обращают внимание на то, что приблизительная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около 4,5 миллиона долларов.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие, — сказано в официальном заявлении разведчиков. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 20 декабря 2024 года:

личного состава — около 770 тыс 420 (+2 тыс 200) человек/persons,

танков — 9 тыс 584 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 19 тыс 823 (+24) ед,

артиллерийских систем — 21 тыс 220 (+42) ед,

РСЗО — 1 тыс 256 (+0) ед,

средства ПВО — 1 тыс 27 (+1) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 тыс 600 (+79),

крылатые ракеты — 2 тыс 943 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 31 тыс 793 (+115) ед,

специальная техника — 3 тыс 662 (+6)