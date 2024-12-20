Вблизи Москвы взорвался самолет Ан-72 — видео

Как сообщает Главное управление разведки Украины, на аэродроме под Московой взорвался военно-транспортный самолет Ан-72.
Главные тезисы
- Взорвался борт, принадлежавший военно-морскому флоту страны-агрессорки.
- ГУР обращает внимание на то, что его стоимость составляет около 4,5 миллиона долларов.
ГУР раскрыло детали новой операции на территории России
Согласно данным украинской военной разведки, 12 декабря 2024 года на аэродроме "Остафьево" в Московской области РФ прогремел мощный взрыв.
ГУР сообщает, что там сдетонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
Что важно понимать, борт принадлежал военно-морскому флоту страны-агрессорки России.
Украинские разведчики обращают внимание на то, что приблизительная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около 4,5 миллиона долларов.
Потери армии РФ по состоянию на 20 декабря 2024 года:
личного состава — около 770 тыс 420 (+2 тыс 200) человек/persons,
танков — 9 тыс 584 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 19 тыс 823 (+24) ед,
артиллерийских систем — 21 тыс 220 (+42) ед,
РСЗО — 1 тыс 256 (+0) ед,
средства ПВО — 1 тыс 27 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 тыс 600 (+79),
крылатые ракеты — 2 тыс 943 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 31 тыс 793 (+115) ед,
специальная техника — 3 тыс 662 (+6)
Генштаб ВСУ сообщает, что 19 декабря ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и еще две важные цели противника.
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