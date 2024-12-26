Пассажирский самолет в Казахстане, подвергшийся авиакатастрофе, вероятно, был поражен ракетой из российского ЗРК.
Главные тезисы
- По предварительным данным, пассажирский самолет в Казахстане, попавший в авиакатастрофу, вероятно, был атакован ракетой из российского зенитного ракетного комплекса.
- Инцидент поднимает вопросы безопасности воздушного пространства и необходимость принятия дополнительных мер для минимизации рисков полетов.
- Расследование авиакатастрофы ведут специалисты из Казахстана и Азербайджана, причины происшествия пока не установлены.
- Основные предварительные выводы специалистов указывают на вероятное воздействие российских систем ПВО на пассажирский самолет.
- Компания Osprey обратила внимание на рост рисков полетов в регионе и сделала предупреждение, что привело к временному прекращению рейсов некоторых авиакомпаний.
Что известно о вероятном сбитии пассажирского самолета в Казахстане российским ЗРК
В результате авиакатастрофы пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего рейсом из Баку в Грозный, погибли по меньшей мере 38 человек.
В общей сложности на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Авиакатастрофа состоялась недалеко от Актау в Казахстане. Удалось спасти 29 пассажиров самолета.
Самолет сменил курс в то время, когда пролетал над районом, где российские системы ПВО в последнее время активны из-за атак украинских БпЛА.
Аналитики из компании Osprey Flight Solutions по результатам изучения видеозаписей и повреждений самолета отмечают, что, скорее всего, самолет был сбит российскими системами ПВО.
По словам главного офицера разведки Osprey Мэтта Бори, видео обломков и обстоятельства, связанные со средой безопасности воздушного пространства на юго-западе России, указывает на то, что самолет был поражен каким-нибудь зенитным огнем.
Коваленко отметил, что Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, однако не сделала этого.
На что указывают предварительные результаты расследования
В настоящее время совместное расследование обстоятельств авиакатастрофы проводят специалисты из Казахстана и Азербайджана.
"Азербайджанские авиалинии" предполагают, что самолет мог столкнуться со стаей птиц, но эксперты не подтверждают эту гипотезу.
Президент Азербайджана отметил, что рейс перенаправили из-за неблагоприятных погодных условий.
Буквально за 25 минут до запланированной посадки в Грозном экипаж самолета заявил о необходимости экстренной посадки в Актау. Спустя примерно полчаса самолет совершил экстренное приземление в поле неподалеку от аэропорта.
По данным системы Flightradar24, в районе зафиксировали интенсивное глушение сигналов GPS, что могло значительно усложнить полет.
По словам ряда экспертов, отверстия на хвостовой части самолета, которые можно увидеть на кадрах с места происшествия, сродни повреждениям от ракет или ЗРК.
Бори отметил, что обнаруженные повреждения не совпадают со следами от столкновения с птицами.
Самолет совершал рейс над регионом Северного Кавказа, в воздушном пространстве которого в последнее время активно действуют украинские БПЛА.
За несколько часов до катастрофы Россия заявила о сбитии беспилотника недалеко от Владикавказа.
В целом, ситуация обострила вопросы безопасности гражданской авиации в регионе. Компания Osprey выпустила предупреждение о росте рисков полетов в этом районе, а "Азербайджанские авиалинии" временно прекратили рейсы в Грозный и Махачкалу.
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