Пассажирский самолет в Казахстане, подвергшийся авиакатастрофе, вероятно, был поражен ракетой из российского ЗРК.

Что известно о вероятном сбитии пассажирского самолета в Казахстане российским ЗРК

В результате авиакатастрофы пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего рейсом из Баку в Грозный, погибли по меньшей мере 38 человек.

В общей сложности на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Авиакатастрофа состоялась недалеко от Актау в Казахстане. Удалось спасти 29 пассажиров самолета.

Самолет сменил курс в то время, когда пролетал над районом, где российские системы ПВО в последнее время активны из-за атак украинских БпЛА.

Аналитики из компании Osprey Flight Solutions по результатам изучения видеозаписей и повреждений самолета отмечают, что, скорее всего, самолет был сбит российскими системами ПВО.

По словам главного офицера разведки Osprey Мэтта Бори, видео обломков и обстоятельства, связанные со средой безопасности воздушного пространства на юго-западе России, указывает на то, что самолет был поражен каким-нибудь зенитным огнем.

Самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны, отметил также представитель СНБО Украины Андрей Коваленко. Поделиться

Коваленко отметил, что Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, однако не сделала этого.

На что указывают предварительные результаты расследования

В настоящее время совместное расследование обстоятельств авиакатастрофы проводят специалисты из Казахстана и Азербайджана.

"Азербайджанские авиалинии" предполагают, что самолет мог столкнуться со стаей птиц, но эксперты не подтверждают эту гипотезу.

Президент Азербайджана отметил, что рейс перенаправили из-за неблагоприятных погодных условий.

Буквально за 25 минут до запланированной посадки в Грозном экипаж самолета заявил о необходимости экстренной посадки в Актау. Спустя примерно полчаса самолет совершил экстренное приземление в поле неподалеку от аэропорта.

По данным системы Flightradar24, в районе зафиксировали интенсивное глушение сигналов GPS, что могло значительно усложнить полет.

По словам ряда экспертов, отверстия на хвостовой части самолета, которые можно увидеть на кадрах с места происшествия, сродни повреждениям от ракет или ЗРК.

Бори отметил, что обнаруженные повреждения не совпадают со следами от столкновения с птицами.

Самолет совершал рейс над регионом Северного Кавказа, в воздушном пространстве которого в последнее время активно действуют украинские БПЛА.

За несколько часов до катастрофы Россия заявила о сбитии беспилотника недалеко от Владикавказа.

В целом, ситуация обострила вопросы безопасности гражданской авиации в регионе. Компания Osprey выпустила предупреждение о росте рисков полетов в этом районе, а "Азербайджанские авиалинии" временно прекратили рейсы в Грозный и Махачкалу.