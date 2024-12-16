Сбивает самолеты. Украина разработала лазерное оружие "Тризуб" — Сухаревский

У Украины на сегодня есть лазерное оружие, его название - "Тризуб", а также развивается проект по применению дрона-"матки" с двумя FPV
Главные тезисы
- Украина достигла значительного прорыва в области беспилотных систем с разработкой лазерного оружия «Тризуб» и дронов-маток.
- Лазерное оружие может использоваться для сбивания самолетов на высотах более 2 км.
- Развитие дронов-маток позволяет украинской армии прибегать к тактическим атакам на объекты противника.
Украина имеет лазерное оружие "Тризуб"
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский.
По словам Сухаревского, Силы беспилотных систем сейчас по пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.
Он действительно работает, он действительно есть, подчеркнул полковник.
Отдельно он обратил внимание на развитие дронов-"маток", которые несут легкие ударные дроны.
Как отметил Сухаревский, масштабирование этого проекта — один из самых перспективных элементов в его работе.
Говоря в целом о Силах беспилотных систем, командующий отметил, что "нам неполных шесть месяцев", и на этом этапе уже есть боевые и научные подразделения, "закрывающие компонент воздуха, землю и воду". По его словам, группировка ССС работает на всей линии фронта.
Украина продолжает укреплять СБС
29 октября глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил, что Кабмин включил Командование Сил беспилотных систем в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств РЭБ, закупаемых через Минобороны и Госспецсвязи.
По словам главы Минобороны, это решение позволит быстрее и эффективнее усиливать способности украинских воинов на суше, в воздухе и на море.
Кроме того, отмечается, что теперь Силы беспилотных систем смогут оперативно формировать потребности фронта в сфере беспилотных систем и противодействия российским дронам.
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