Сбивает самолеты. Украина разработала лазерное оружие "Тризуб" — Сухаревский
Категория
Украина
Дата публикации

Сбивает самолеты. Украина разработала лазерное оружие "Тризуб" — Сухаревский

Сухаревский
Read in English
Читати українською
Источник:  Интерфакс-Украина

У Украины на сегодня есть лазерное оружие, его название - "Тризуб", а также развивается проект по применению дрона-"матки" с двумя FPV

Главные тезисы

  • Украина достигла значительного прорыва в области беспилотных систем с разработкой лазерного оружия «Тризуб» и дронов-маток.
  • Лазерное оружие может использоваться для сбивания самолетов на высотах более 2 км.
  • Развитие дронов-маток позволяет украинской армии прибегать к тактическим атакам на объекты противника.

Украина имеет лазерное оружие "Тризуб"

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский.

Мы можем констатировать, что сегодня Украина есть, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты, — сказал он во время обращения к участникам конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью", организованной аналитическим центром We Build Ukraine.

Вадим Сухаревский

Вадим Сухаревский

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ

По словам Сухаревского, Силы беспилотных систем сейчас по пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.

Он действительно работает, он действительно есть, подчеркнул полковник.

Отдельно он обратил внимание на развитие дронов-"маток", которые несут легкие ударные дроны.

Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной заноса более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. По-моему, это действительно прорыв.

Как отметил Сухаревский, масштабирование этого проекта — один из самых перспективных элементов в его работе.

Говоря в целом о Силах беспилотных систем, командующий отметил, что "нам неполных шесть месяцев", и на этом этапе уже есть боевые и научные подразделения, "закрывающие компонент воздуха, землю и воду". По его словам, группировка ССС работает на всей линии фронта.

Украина продолжает укреплять СБС

29 октября глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил, что Кабмин включил Командование Сил беспилотных систем в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств РЭБ, закупаемых через Минобороны и Госспецсвязи.

Продолжаем масштабировать Силы беспилотных систем — уникальный род войск, которого нет ни в одной армии мира.

По словам главы Минобороны, это решение позволит быстрее и эффективнее усиливать способности украинских воинов на суше, в воздухе и на море.

Кроме того, отмечается, что теперь Силы беспилотных систем смогут оперативно формировать потребности фронта в сфере беспилотных систем и противодействия российским дронам.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ появятся Силы беспилотных систем — Зеленский
Владимир Зеленский
Дроновод
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина может обходить армию РФ по количеству дронов — Сухаревский
Украина может обходить армию РФ по количеству дронов — Сухаревский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем — что он предполагает
Офис Президента Украины
Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем — что он предполагает

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?