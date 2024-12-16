Сбивает самолеты. Украина разработала лазерное оружие "Тризуб" — Сухаревский

У Украины на сегодня есть лазерное оружие, его название - "Тризуб", а также развивается проект по применению дрона-"матки" с двумя FPV

Украина имеет лазерное оружие "Тризуб"

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский.

Мы можем констатировать, что сегодня Украина есть, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты, — сказал он во время обращения к участникам конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью", организованной аналитическим центром We Build Ukraine. Вадим Сухаревский Командующий Сил беспилотных систем ВСУ

По словам Сухаревского, Силы беспилотных систем сейчас по пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.

Он действительно работает, он действительно есть, подчеркнул полковник.

Отдельно он обратил внимание на развитие дронов-"маток", которые несут легкие ударные дроны.

Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной заноса более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. По-моему, это действительно прорыв. Поделиться

Как отметил Сухаревский, масштабирование этого проекта — один из самых перспективных элементов в его работе.

Говоря в целом о Силах беспилотных систем, командующий отметил, что "нам неполных шесть месяцев", и на этом этапе уже есть боевые и научные подразделения, "закрывающие компонент воздуха, землю и воду". По его словам, группировка ССС работает на всей линии фронта.

Украина продолжает укреплять СБС

29 октября глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил, что Кабмин включил Командование Сил беспилотных систем в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств РЭБ, закупаемых через Минобороны и Госспецсвязи.

Продолжаем масштабировать Силы беспилотных систем — уникальный род войск, которого нет ни в одной армии мира. Поделиться

По словам главы Минобороны, это решение позволит быстрее и эффективнее усиливать способности украинских воинов на суше, в воздухе и на море.