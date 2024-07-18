Украина может обходить армию РФ по количеству дронов — Сухаревский

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что украинская армия по количеству дронов не проиграет, а возможно и выигрывает у россиян.

ВСУ могут обходить армию РФ по количеству дронов

Как сообщил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский, за эти два квартала этого года Украина уже поставила в войска в 6 раз больше дронов, чем за весь прошлый год.

И это общая победа, как Генерального штаба, так и Министерства обороны. Мы явно круче в выборе и маневре средствами. У нас более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя. По количеству дронов мы явно не проигрываем, возможно, и выигрываем, — отметил Сухаревский. Поделиться

В Украине работают над созданием боевых дронов с искусственным интеллектом

Сразу несколько украинских стартапов разрабатывают системы искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие беспилотным аппаратам работать под действием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и объединяться в группы для выполнения задач.

По данным агентства, работа ведется по двум основным направлениям. Первое направление охватывает создание визуальных систем, помогающих идентифицировать цели и направлять БПЛА к ним, а также картографирование рельефа для навигации. Второе направление — это программы, позволяющие беспилотникам работать во взаимосвязанных стаях.

Над подобной технологией, в частности, работает компания Swarmer. Инженеры разрабатывают программное обеспечение Styx, связывающее беспилотники в рой.

Система управляет сетью разведывательных и ударных дронов разного размера в воздухе и на земле. Каждый БПЛА может планировать свой маршрут и предусматривать поведение других людей в рое. Вмешательство человека нужно только для того, чтобы дать команду нанести удар.

Когда вы пытаетесь масштабировать (с пилотами-людьми), это просто не работает. Управлять роем из 10 или 20 дронов или роботов людям практически невозможно, — отметил генеральный директор Swarmer Сергей Куприенко. Поделиться

По словам Сергея Куприенко, операторам БПЛА сложно управлять операциями с участием более пяти аппаратов, в то время как ИИ способен обрабатывать сотни данных одновременно. Кроме того, автоматизация поможет защитить операторов, работающих вблизи линии фронта.