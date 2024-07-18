Украина может обходить армию РФ по количеству дронов — Сухаревский

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что украинская армия по количеству дронов не проиграет, а возможно и выигрывает у россиян.
Главные тезисы
- Украина поставила в войска в 6 раз больше дронов за два квартала, чем за весь прошлый год, превосходя армию РФ в этом аспекте.
- Работа над созданием боевых дронов с искусственным интеллектом ведется в Украине, что позволит им работать в стаях и обеспечивать автоматизацию операций.
- Технология Styx компании Swarmer связывает воздушные и наземные дроны в рой, с ИИ способным обрабатывать сотни данных одновременно.
- Управление роем дронов людьми практически невозможно, в то время как автоматизация с искусственным интеллектом значительно упрощает операции на фронте.
- Технология Styx находится на стадии разработки и пока что была протестирована только в рамках эксперимента, однако имеет большой потенциал для улучшения боевых действий.
ВСУ могут обходить армию РФ по количеству дронов
Как сообщил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский, за эти два квартала этого года Украина уже поставила в войска в 6 раз больше дронов, чем за весь прошлый год.
В Украине работают над созданием боевых дронов с искусственным интеллектом
Сразу несколько украинских стартапов разрабатывают системы искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие беспилотным аппаратам работать под действием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и объединяться в группы для выполнения задач.
По данным агентства, работа ведется по двум основным направлениям. Первое направление охватывает создание визуальных систем, помогающих идентифицировать цели и направлять БПЛА к ним, а также картографирование рельефа для навигации. Второе направление — это программы, позволяющие беспилотникам работать во взаимосвязанных стаях.
Над подобной технологией, в частности, работает компания Swarmer. Инженеры разрабатывают программное обеспечение Styx, связывающее беспилотники в рой.
Система управляет сетью разведывательных и ударных дронов разного размера в воздухе и на земле. Каждый БПЛА может планировать свой маршрут и предусматривать поведение других людей в рое. Вмешательство человека нужно только для того, чтобы дать команду нанести удар.
По словам Сергея Куприенко, операторам БПЛА сложно управлять операциями с участием более пяти аппаратов, в то время как ИИ способен обрабатывать сотни данных одновременно. Кроме того, автоматизация поможет защитить операторов, работающих вблизи линии фронта.
В настоящее время технология Styx находится на стадии разработки, и она была протестирована на поле боя только в рамках эксперимента.
Больше по теме
- Категория
- Война
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-