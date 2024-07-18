СБУ дронами поразили российскую военную базу в Крыму — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

СБУ дронами поразили российскую военную базу в Крыму — источники

Sea Baby
Read in English
Читати українською
Источник:  Суспільне

Морские и воздушные дроны СБУ поразили в ночь на 18 июля российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в Крыму. Служба безопасности Украины отработала совместно с Военно-морскими силами ВСУ, сообщают источники.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины совместно с ВМС ВСУ атаковала российскую базу береговой охраны в Крыму с помощью дронов.
  • Атака привела к выведению из строя штаба, складов боеприпасов и технических сооружений противника, вызвав пожары и взрывы.
  • Учения оккупационных военно-морских сил РФ на озере Донузлав оказались провалом из-за успешной операции дронов СБУ.
  • Министерство обороны РФ заявило о будто бы сбитии 33 беспилотников и 10 безэкипажных катеров в регионе.

СБУ дронами атаковала военную базу РФ в Крыму

Минувшей ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера.

По данным источников, в результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя:

  • штаб с пунктом управления;

  • состав боеприпасов и техники;

  • электроподстанция;

  • технические сооружения;

  • огневые позиции окупантов РФ.

Бавовна в Крыму: что известно

Ранее Министерство обороны РФ заявило о будто бы сбитии 33 беспилотников над оккупированным Крымом и 10 безэкипажных катеров в акватории Черного моря в ночь на 18 июля.

А мониторинговая группа "Крымский ветер" зафиксировала пожары у озера Донузлав. Ночью там слышались взрывы.

Атака дронов на дивизион ЗРК С-400/С-300 в оккупированном Севастополе.

15 июля в районе мыса Фиолент временно оккупированного Россией Севастополя были прилеты в военной части армии РФ. Вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций врага.

На территории воинской части на мысе Фиолент под Севастополем, где раздались взрывы, расположен дивизион зенитных ракетных комплексов С-400/С-300 из клада 12-го зенитного ракетного полка.

Всего прогремело 8 взрывов. По идее, во время атаки была повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в Луганске. Атакованные военные базы россиян и нефтебаза — фото
Артем Лисогор / Луганская ОВА
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Севастополе раздался мощный "бавовна". Россияне заявили об ударе по воинской части
В Севастополе раздался мощный "бавовна". Россияне заявили об ударе по воинской части
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бавовна в Севастополе. Дроны атаковали российский дивизион ЗРК С-400/С-300
С-400

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?