СБУ дронами поразили российскую военную базу в Крыму — источники

Морские и воздушные дроны СБУ поразили в ночь на 18 июля российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в Крыму. Служба безопасности Украины отработала совместно с Военно-морскими силами ВСУ, сообщают источники.

СБУ дронами атаковала военную базу РФ в Крыму

Минувшей ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера. Поделиться

По данным источников, в результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя:

штаб с пунктом управления;

состав боеприпасов и техники;

электроподстанция;

технические сооружения;

огневые позиции окупантов РФ.

Бавовна в Крыму: что известно

Ранее Министерство обороны РФ заявило о будто бы сбитии 33 беспилотников над оккупированным Крымом и 10 безэкипажных катеров в акватории Черного моря в ночь на 18 июля.

А мониторинговая группа "Крымский ветер" зафиксировала пожары у озера Донузлав. Ночью там слышались взрывы.

Атака дронов на дивизион ЗРК С-400/С-300 в оккупированном Севастополе.

15 июля в районе мыса Фиолент временно оккупированного Россией Севастополя были прилеты в военной части армии РФ. Вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций врага.

На территории воинской части на мысе Фиолент под Севастополем, где раздались взрывы, расположен дивизион зенитных ракетных комплексов С-400/С-300 из клада 12-го зенитного ракетного полка.

Всего прогремело 8 взрывов. По идее, во время атаки была повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.