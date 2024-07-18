СБУ дронами поразили российскую военную базу в Крыму — источники

Морские и воздушные дроны СБУ поразили в ночь на 18 июля российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в Крыму. Служба безопасности Украины отработала совместно с Военно-морскими силами ВСУ, сообщают источники.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины совместно с ВМС ВСУ атаковала российскую базу береговой охраны в Крыму с помощью дронов.
- Атака привела к выведению из строя штаба, складов боеприпасов и технических сооружений противника, вызвав пожары и взрывы.
- Учения оккупационных военно-морских сил РФ на озере Донузлав оказались провалом из-за успешной операции дронов СБУ.
- Министерство обороны РФ заявило о будто бы сбитии 33 беспилотников и 10 безэкипажных катеров в регионе.
СБУ дронами атаковала военную базу РФ в Крыму
По данным источников, в результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя:
штаб с пунктом управления;
состав боеприпасов и техники;
электроподстанция;
технические сооружения;
огневые позиции окупантов РФ.
Бавовна в Крыму: что известно
Ранее Министерство обороны РФ заявило о будто бы сбитии 33 беспилотников над оккупированным Крымом и 10 безэкипажных катеров в акватории Черного моря в ночь на 18 июля.
А мониторинговая группа "Крымский ветер" зафиксировала пожары у озера Донузлав. Ночью там слышались взрывы.
Атака дронов на дивизион ЗРК С-400/С-300 в оккупированном Севастополе.
15 июля в районе мыса Фиолент временно оккупированного Россией Севастополя были прилеты в военной части армии РФ. Вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций врага.
На территории воинской части на мысе Фиолент под Севастополем, где раздались взрывы, расположен дивизион зенитных ракетных комплексов С-400/С-300 из клада 12-го зенитного ракетного полка.
Всего прогремело 8 взрывов. По идее, во время атаки была повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.
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