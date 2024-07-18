СБУ дронами уразили російську військову базу в Криму — джерела
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СБУ дронами уразили російську військову базу в Криму — джерела

Sea Baby
Джерело:  Суспільне

Морські та повітряні дрони СБУ уразили у ніч проти 18 липня російську базу берегової охорони на озері Донузлав у Криму. Служба безпеки України відпрацювала спільно з Військово-морськими силами ЗСУ, повідомляють джерела.

Головні тези:

  • У ніч на 18 липня СБУ дронами атакувала російську базу у Криму, спільно з ВМС ЗСУ.
  • Атака дронів призвела до виведення з ладу штабу, складів боєприпасів та технічних споруд ворога.
  • Моніторингова група зафіксувала пожежі біля озера Донузлав і чула вибухи в ніч на 18 липня.

СБУ дронами атакувала військову базу РФ у Криму

Минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав в Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера.

За даними джерел, унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу:

  • штаб з пунктом управління;

  • склад боєприпасів і техніки;

  • електропідстанція;

  • технічні споруди;

  • вогневі позиції окупантів РФ.

Бавовна у Криму: що відомо

Раніше Міністерство оборони РФ заявило нібито про збиття 33 безпілотників над окупованим Кримом та 10 безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря у ніч на 18 липня.

А моніторингова група “Кримський вітер” зафіксувала пожежі біля озера Донузлав. Вночі там було чути вибухи.

Атака дронів на дивізіон ЗРК С-400/С-300 в окупованому Севастополі

15 липня в районі мису Фіолент тимчасово окупованого Росією Севастополя були "прильоти" у військовій частині армії РФ. Імовірно, пошкоджено одну з радіолокаційних станцій ворога.

На території військової частини на мисі Фіолент під Севастополем, де пролунали вибухи, розташований дивізіон зенітних ракетних комплексів С-400/С-300 зі кладу 12-го зенітного ракетного полку.

Загалом пролунало 8 вибухів. Вірогідно, під час атаки було пошкоджено одну з радіолокаційних станцій, також був вибух на позиції С-400.

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