СБУ дронами уразили російську військову базу в Криму — джерела

Морські та повітряні дрони СБУ уразили у ніч проти 18 липня російську базу берегової охорони на озері Донузлав у Криму. Служба безпеки України відпрацювала спільно з Військово-морськими силами ЗСУ, повідомляють джерела.
Головні тези:
- У ніч на 18 липня СБУ дронами атакувала російську базу у Криму, спільно з ВМС ЗСУ.
- Атака дронів призвела до виведення з ладу штабу, складів боєприпасів та технічних споруд ворога.
- Моніторингова група зафіксувала пожежі біля озера Донузлав і чула вибухи в ніч на 18 липня.
СБУ дронами атакувала військову базу РФ у Криму
За даними джерел, унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу:
штаб з пунктом управління;
склад боєприпасів і техніки;
електропідстанція;
технічні споруди;
вогневі позиції окупантів РФ.
Бавовна у Криму: що відомо
Раніше Міністерство оборони РФ заявило нібито про збиття 33 безпілотників над окупованим Кримом та 10 безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря у ніч на 18 липня.
А моніторингова група “Кримський вітер” зафіксувала пожежі біля озера Донузлав. Вночі там було чути вибухи.
Атака дронів на дивізіон ЗРК С-400/С-300 в окупованому Севастополі
15 липня в районі мису Фіолент тимчасово окупованого Росією Севастополя були "прильоти" у військовій частині армії РФ. Імовірно, пошкоджено одну з радіолокаційних станцій ворога.
На території військової частини на мисі Фіолент під Севастополем, де пролунали вибухи, розташований дивізіон зенітних ракетних комплексів С-400/С-300 зі кладу 12-го зенітного ракетного полку.
Загалом пролунало 8 вибухів. Вірогідно, під час атаки було пошкоджено одну з радіолокаційних станцій, також був вибух на позиції С-400.
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