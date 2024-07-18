Україна може обходити армію РФ за кількістю дронів — Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявив, що наразі українська армія за кількістю дронів не програє, а можливо і виграє у росіян.
Головні тези:
- Українська армія з великою перевагою у кількості дронів порівняно з армією РФ за словами Вадима Сухаревського.
- Українські стартапи активно розробляють системи штучного інтелекту для безпілотних апаратів, що робить бойові дрони більш ефективними в бойових умовах.
- Технологія Styx, розроблена компанією Swarmer, дозволяє об'єднувати безпілотники в рої, що ускладнює розвідку та ударні операції для противника.
- Штучний інтелект допомагає знизити втрати серед операторів та ефективніше управляти недріманими апаратами на полі бою.
- Українська армія вже випереджає Росію у використанні та розвитку безпілотних технологій, забезпечуючи собі перевагу на модернізованому полі бою.
ЗСУ можуть обходити армію РФ за кількістю дронів
Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, за ці два квартали цього року Україна уже поставила у війська в 6 разів більше дронів, ніж за весь минулий рік.
В Україні працюють над створенням бойових дронів зі штучним інтелектом
Одразу кілька українських стартапів розробляють системи штучного інтелекту (ШІ), які дають змогу безпілотним апаратам працювати під дією засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і об'єднуватися в групи для виконання завдань.
За даними агентства, робота ведеться за двома основними напрямами. Перший напрям охоплює створення візуальних систем, які б допомагали ідентифікувати цілі і направляти БПЛА до них, а також картографування рельєфу для навігації. Другий напрям — це програми, що дають змогу безпілотникам працювати у взаємопов'язаних "зграях".
Над подібною технологією, зокрема, працює компанія Swarmer. Інженери розробляють програмне забезпечення Styx, що зв'язує безпілотники в рій.
Система управляє мережею розвідувальних і ударних дронів різного розміру в повітрі і на землі. Кожен БПЛА може планувати свій маршрут і передбачати поведінку інших у рої. Втручання людини потрібне тільки для того, щоб дати команду завдати удару.
За словами Сергія Купрієнка, операторам БПЛА складно керувати операціями за участю понад п'яти апаратів, тоді як ШІ здатний обробляти сотні даних одночасно. Крім того, автоматизація допоможе захистити операторів, які працюють поблизу лінії фронту.
Наразі технологія Styx перебуває на стадії розроблення, і її було протестовано на полі бою тільки в межах експерименту.
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