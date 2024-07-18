Україна може обходити армію РФ за кількістю дронів — Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявив, що наразі українська армія за кількістю дронів не програє, а можливо і виграє у росіян.

ЗСУ можуть обходити армію РФ за кількістю дронів

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, за ці два квартали цього року Україна уже поставила у війська в 6 разів більше дронів, ніж за весь минулий рік.

І це спільна перемога як Генерального штабу, так і Міністерства оборони. Ми явно крутіші у виборі і маневрі засобами. У нас більше 165 розробок різного виду, які тестуються і використовуються на полі бою. По кількості дронів ми явно не програємо, можливо і виграємо, — зазначив Сухаревський. Поширити

В Україні працюють над створенням бойових дронів зі штучним інтелектом

Одразу кілька українських стартапів розробляють системи штучного інтелекту (ШІ), які дають змогу безпілотним апаратам працювати під дією засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і об'єднуватися в групи для виконання завдань.

За даними агентства, робота ведеться за двома основними напрямами. Перший напрям охоплює створення візуальних систем, які б допомагали ідентифікувати цілі і направляти БПЛА до них, а також картографування рельєфу для навігації. Другий напрям — це програми, що дають змогу безпілотникам працювати у взаємопов'язаних "зграях".

Над подібною технологією, зокрема, працює компанія Swarmer. Інженери розробляють програмне забезпечення Styx, що зв'язує безпілотники в рій.

Система управляє мережею розвідувальних і ударних дронів різного розміру в повітрі і на землі. Кожен БПЛА може планувати свій маршрут і передбачати поведінку інших у рої. Втручання людини потрібне тільки для того, щоб дати команду завдати удару.

Коли ви намагаєтеся масштабувати (з пілотами-людьми), це просто не працює. Керувати роєм із 10 або 20 дронів або роботів людям практично неможливо, — зазначив генеральний директор Swarmer Сергій Купрієнко. Поширити

За словами Сергія Купрієнка, операторам БПЛА складно керувати операціями за участю понад п'яти апаратів, тоді як ШІ здатний обробляти сотні даних одночасно. Крім того, автоматизація допоможе захистити операторів, які працюють поблизу лінії фронту.