В Україні працюють над створенням бойових дронів зі штучним інтелектом

Українські розробники працюють на технологією на базі штучного інтелекту, яка дасть можливість об’єднати в єдину мережу одразу кілька десятків дронів під управлінням одного пілота.

ШІ зможе керувати роєм з десятків бойових дронів

Одразу кілька українських стартапів розробляють системи штучного інтелекту (ШІ), які дають змогу безпілотним апаратам працювати під дією засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і об'єднуватися в групи для виконання завдань.

За даними агентства, робота ведеться за двома основними напрямами. Перший напрям охоплює створення візуальних систем, які б допомагали ідентифікувати цілі і направляти БПЛА до них, а також картографування рельєфу для навігації. Другий напрям — це програми, що дають змогу безпілотникам працювати у взаємопов'язаних "зграях".

Над подібною технологією, зокрема, працює компанія Swarmer. Інженери розробляють програмне забезпечення Styx, що зв'язує безпілотники в рій.

Система управляє мережею розвідувальних і ударних дронів різного розміру в повітрі і на землі. Кожен БПЛА може планувати свій маршрут і передбачати поведінку інших у рої. Втручання людини потрібне тільки для того, щоб дати команду завдати удару.

Коли ви намагаєтеся масштабувати (з пілотами-людьми), це просто не працює. Керувати роєм із 10 або 20 дронів або роботів людям практично неможливо, — зазначив генеральний директор Swarmer Сергій Купрієнко. Поширити

За словами Сергія Купрієнка, операторам БПЛА складно керувати операціями за участю понад п'яти апаратів, тоді як ШІ здатний обробляти сотні даних одночасно. Крім того, автоматизація допоможе захистити операторів, які працюють поблизу лінії фронту.

Наразі технологія Styx перебуває на стадії розроблення, і її було протестовано на полі бою тільки в межах експерименту.

Через велику кількість засобів РЕБ на лінії фронту впав відсоток влучань FPV-дронів

Своєю чергою Макс Макарчук, керівник напряму штучного інтелекту в оборонному кластері Brave1, розповів про роботу над концепцією дронів з ШІ, які зможуть працювати, навіть якщо в майбутньому на передовій не буде ніякого зв'язку.

За його словами, лінія фронту дедалі більше насичується засобами РЕБ, через що відсоток влучань FPV-дронів у ціль постійно падає. Тому зростає потреба в БПЛА, які змогли б вражати цілі в умовах перешкод.

Як зазначає Макс Макарчук, зараз середній відсоток влучань FPV-дронів у ціль — 30–50%. Очікується, що завдяки ШІ ця цифра зросте до приблизно 80%.

Для досягнення цієї мети українські компанії, зокрема Swarmer, оснащують БПЛА функцією захоплення цілі за допомогою камери. Дронам з автоматизованим донаведенням більше не потрібен оператор, щоб завдати удару.

Наразі перед українськими виробниками стоїть завдання зі створення дешевої системи наведення ШІ для дронів, щоб масово використовувати такі безпілотники по всій лінії фронту. За словами Макса Макарчука, зараз вартість встановлення простої системи, що дає змогу автоматично донаводити БПЛА на ціль, становить майже 150 доларів США на один апарат.