В Украине работают над созданием боевых дронов с искусственным интеллектом

Украинские разработчики работают на технологии на базе искусственного интеллекта, которая позволит объединить в единую сеть сразу несколько десятков дронов под управлением одного пилота.

ИИ сможет управлять роем из десятков боевых дронов

Сразу несколько украинских стартапов разрабатывают системы искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие беспилотным аппаратам работать под действием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и объединяться в группы для выполнения задач.

По данным агентства, работа ведется по двум основным направлениям. Первое направление охватывает создание визуальных систем, помогающих идентифицировать цели и направлять БПЛА к ним, а также картографирование рельефа для навигации. Второе направление — это программы, позволяющие беспилотникам работать во взаимосвязанных стаях.

Над подобной технологией, в частности, работает компания Swarmer. Инженеры разрабатывают программное обеспечение Styx, связывающее беспилотники в рой.

Система управляет сетью разведывательных и ударных дронов разного размера в воздухе и на земле. Каждый БПЛА может планировать свой маршрут и предусматривать поведение других людей в рое. Вмешательство человека нужно только для того, чтобы дать команду нанести удар.

Когда вы пытаетесь масштабировать (с пилотами-людьми), это просто не работает. Управлять роем из 10 или 20 дронов или роботов людям практически невозможно, - отметил генеральный директор Swarmer Сергей Куприенко. Поделиться

По словам Сергея Куприенко, операторам БПЛА сложно управлять операциями с участием более пяти аппаратов, в то время как ИИ способен обрабатывать сотни данных одновременно. Кроме того, автоматизация поможет защитить операторов, работающих вблизи линии фронта.

В настоящее время технология Styx находится на стадии разработки, и она была протестирована на поле боя только в рамках эксперимента.

Из-за большого количества средств РЭБ на линии фронта упал процент попаданий FPV-дронов

В свою очередь Макс Макарчук, руководитель направления искусственного интеллекта в оборонном кластере Brave1, рассказал о работе над концепцией дронов с ИИ, которые смогут работать, даже если в будущем на передовой не будет никакой связи.

По его словам, линия фронта все больше насыщается средствами РЭБ, из-за чего процент попаданий FPV-дронов в цель постоянно падает. Поэтому растет потребность в БПЛА, которые смогли поражать цели в условиях помех.

Как отмечает Макс Макарчук, сейчас средний процент попаданий FPV-дронов в цель - 30-50%. Ожидается, что благодаря ИИ эта цифра возрастет примерно до 80%.

Для достижения этой цели украинские компании, в частности Swarmer, оснащают БПЛА функцией захвата цели с помощью камеры. Дронам с автоматизированной донаводкой больше не нужен оператор, чтобы нанести удар.

Сейчас перед украинскими производителями стоит задача создания дешевой системы наведения ИИ для дронов, чтобы массово использовать такие беспилотники по всей линии фронта. По словам Макса Макарчука, сейчас стоимость установки простой системы, позволяющей автоматически доводить БПЛА на цель, составляет почти 150 долларов США на один аппарат.